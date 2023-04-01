В гараже актюбинца нашли больше ста килограммов наркотика
32
Полицейские задержали 40-летнего актюбинца, который хранил у себя в гараже больше ста килограммов наркотических средств, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.
В ходе обыска в одном из гаражных кооперативов Актобе правоохранители нашли 5 мешков (100 кг) наркотического средства.
Кроме того, в гараже хранились 170 штук спичечных коробков с растительным веществом зеленого цвета, со специфическим запахом (предположительно марихуана), 200 штук пластинок (предположительно гашиш). При личном обыске обнаружены 1 350 000 тенге.
По данному факту начато досудебное расследованное по ст. 297 ч.1 УК.
В настоящий момент обыски продолжаются.