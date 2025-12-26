В Генеральной прокуратуре состоялось рабочее совещание с участием представителей Комитета по инвестициям и национальной компании «Kazakh Invest», в ходе которого рассмотрены вопросы усиления защиты прав инвесторов и повышения эффективности сопровождения инвестиционных проектов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: t.me/GenPr

17 декабря т.г. Указом Президента К.К. Токаева создан Комитет по защите прав инвесторов. В целях повышения уровня защиты прав инвесторов функции инвестиционного омбудсмена возложены на Генерального Прокурора. В регионах начнут работать инвестиционные прокуроры.

К основным задачам нового Комитета отнесены: высший надзор в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности; защита, пресечение и предупреждение нарушений прав инвесторов; выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению прав инвесторов, а также их последствий; руководство и межотраслевая координация в этой сфере; досудебное урегулирование споров с участием инвесторов; вынесение обязательных к исполнению предписаний и указаний; координация и осуществление международно-правового сотрудничества в сфере защиты прав инвесторов и др.

Выступая на совещании, Генеральный Прокурор Берик Асылов подчеркнул, что «надзорные меры должны носить адресный и превентивный характер. Наша задача – не наказывать постфактум, а своевременно останавливать незаконные решения и восстанавливать справедливость».

Отмечено, что Генеральной прокуратурой реализуется комплекс мер по усилению защиты прав инвесторов и формированию благоприятного инвестиционного климата в рамках поручений Главы государства.

Внедрён механизм «прокурорского фильтра», предусматривающий обязательное согласование с прокурором решений государственных органов, затрагивающих права инвесторов. С момента его введения прокурорами отказано в согласовании 1 100 решений, пресечены 400 проверок, 480 административных производств и 210 иных ограничительных мер.

Это позволило сократить количество гражданских споров на 32%, а обращений инвесторов в суды на 33%.

Совместно с Министерством иностранных дел реализуется механизм «Зелёный коридор», ориентированный на поддержку крупных международных и высокотехнологичных инвесторов. В него включены 137 инвестиционных проектов, для которых сокращены сроки оказания 16 государственных услуг до 5 рабочих дней. Ведётся работа по дальнейшему расширению данного механизма.

В настоящее время прокурорами сопровождаются 1 790 инвестиционных проектов общей стоимостью 76 трлн тенге. Реальная правовая помощь оказана порядка 2 тыс. инвесторам, реализующим проекты на сумму 23 трлн тенге.

Мерами прокурорского надзора разрешены 145 проблемных вопросов бизнесменов, связанных с административными барьерами и волокитой.

По результатам надзорной деятельности привлечены к ответственности 326 должностных лиц за волокиту и препятствия по отношению к обращениям инвесторов.

По итогам совещания акцентировано внимание на необходимость чёткого взаимодействия и распределения зон ответственности между заинтересованными государственными органами в сфере защиты инвестиций.

Отмечено, что конечной целью принимаемых мер является выполнение задач, поставленных Главой государства, обеспечение роста производств и укрепление доверия инвесторов к Республике Казахстан.