В Генпрокуратуре обсудили вопросы защиты прав инвесторов

Закон и Порядок
176
Айман Аманжолова
корреспондент

В Генеральной прокуратуре состоялось рабочее совещание с участием представителей Комитета по инвестициям и национальной компании «Kazakh Invest», в ходе которого рассмотрены вопросы усиления защиты прав инвесторов и повышения эффективности сопровождения инвестиционных проектов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: t.me/GenPr

17 декабря т.г. Указом Президента К.К. Токаева создан Комитет по защите прав инвесторов. В целях повышения уровня защиты прав инвесторов функции инвестиционного омбудсмена возложены на Генерального Прокурора. В регионах начнут работать инвестиционные прокуроры.

К основным задачам нового Комитета отнесены: высший надзор в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности; защита, пресечение и предупреждение нарушений прав инвесторов; выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению прав инвесторов, а также их последствий; руководство и межотраслевая координация в этой сфере; досудебное урегулирование споров с участием инвесторов; вынесение обязательных к исполнению предписаний и указаний; координация и осуществление международно-правового сотрудничества в сфере защиты прав инвесторов и др.

Выступая на совещании, Генеральный Прокурор Берик Асылов подчеркнул, что «надзорные меры должны носить адресный и превентивный характер. Наша задача – не наказывать постфактум, а своевременно останавливать незаконные решения и восстанавливать справедливость».

Отмечено, что Генеральной прокуратурой реализуется комплекс мер по усилению защиты прав инвесторов и формированию благоприятного инвестиционного климата в рамках поручений Главы государства.

Внедрён механизм «прокурорского фильтра», предусматривающий обязательное согласование с прокурором решений государственных органов, затрагивающих права инвесторов. С момента его введения прокурорами отказано в согласовании 1 100 решений, пресечены 400 проверок, 480 административных производств и 210 иных ограничительных мер.

Это позволило сократить количество гражданских споров на 32%, а обращений инвесторов в суды на 33%.

Совместно с Министерством иностранных дел реализуется механизм «Зелёный коридор», ориентированный на поддержку крупных международных и высокотехнологичных инвесторов. В него включены 137 инвестиционных проектов, для которых сокращены сроки оказания 16 государственных услуг до 5 рабочих дней. Ведётся работа по дальнейшему расширению данного механизма.

В настоящее время прокурорами сопровождаются 1 790 инвестиционных проектов общей стоимостью 76 трлн тенге. Реальная правовая помощь оказана порядка 2 тыс. инвесторам, реализующим проекты на сумму 23 трлн тенге.

Мерами прокурорского надзора разрешены 145 проблемных вопросов бизнесменов, связанных с административными барьерами и волокитой.

По результатам надзорной деятельности привлечены к ответственности 326 должностных лиц за волокиту и препятствия по отношению к обращениям инвесторов.

По итогам совещания акцентировано внимание на необходимость чёткого взаимодействия и распределения зон ответственности между заинтересованными государственными органами в сфере защиты инвестиций.

Отмечено, что конечной целью принимаемых мер является выполнение задач, поставленных Главой государства, обеспечение роста производств и укрепление доверия инвесторов к Республике Казахстан.

#инвестор #прокурор

Популярное

Все
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Новые достижения в казахстанском футболе
Объехать всю планету
Дедом Морозом может стать каждый
Помощь без промедления
Курс – на модернизацию ПТО
Даже дедушке нет места
Да будет газ!
«Аламан» обучает любви
Подрастающее поколение – это будущее нашего спорта
Благодаря оптимизации проектных решений
Жизнь с ракеткой в руках
Когда фраза «я рядом» сильнее всех лекарств
Успеть поймать момент
Живая елка и лед
Как Кажымукан Мунайтпасов и Кажытай Шалабаев вписали свои имена в историю
Вкус Нового года
Настоящий профессионал
Знаете, каким он парнем был...
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Их подружил Кашгар
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Миллиардные хищения в «АрселорМитталТемиртау» расследует АФМ
Дроны вывели к табуну
Цифровая безопасность: Kundelik поможет прокурорам защищать…
Пособницу «черных трансплантологов» экстрадировали из Польши

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]