49-летний гражданин Словакии получил перелом бедра во время прогулки по горному маршруту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

В районе Лунной поляны в горах Алматы помощь потребовалась иностранному туристу. 49-летний гражданин Словакии получил перелом бедра во время прогулки по горному маршруту.

На вызов оперативно выехал экипаж спасателей в составе пяти человек и одной единицы техники. На месте происшествия пострадавшему оказали первую доврачебную помощь, подготовили к эвакуации и транспортировали на туристический комплекс «Альпийская Роза», где его ожидала бригада Центра медицины катастроф МЧС РК.

Турист был передан медикам и госпитализирован в городскую клиническую больницу. Отметим, что спасатели оперативно и профессионально выполнили свою работу, обеспечив безопасность пострадавшего в сложных горных условиях.