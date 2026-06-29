В горах Алматы спасатели спустили двух молодых людей с высоты 3680 метров

На пульт 112 поступило сообщение о том, что двое молодых людей 2003 и 2004 годов рождения утром 27 июня поднялись на Большой Алматинский пик и должны были вернуться к вечеру того же дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скриншот с видео МЧС

Однако в установленное время туристы не вышли на связь, их мобильные телефоны находились вне зоны действия сети. По имеющейся информации, последняя геолокация была зафиксирована 27 июня около 17:00 в северной части Большого Алматинского пика. После получения сообщения сотрудники МЧС незамедлительно выдвинулись в район проведения поисковых работ. В результате поисковых мероприятий туристы были обнаружены и спущены.

Спасатели сопроводили их до экопоста. В медицинской помощи молодые люди не нуждались.

МЧС призывает туристов перед выходом в горную местность заранее информировать близких о маршруте и предполагаемом времени возвращения, а также учитывать погодные условия и уровень сложности маршрута.