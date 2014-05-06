В гостях у гвардейцев

13 Рабочая программа сенаторов Икрама Адырбекова, Бырганым Айтимовой, Мухтара Алтынбаева, Сергея Громова, Георгия Кима и Орынбая Рахманбердиева началась с посещения одной из воинских частей регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК. К приезду высоких гостей военные устроили обширную выставку вооружения и техники, имеющейся в арсенале подразделения. Чего тут только не было: целая коллекция автоматов, гранатометов, снайперских винтовок, пулеметов. Несколько видов переносных радиостанций, полицейские машины «Тигр», бронетранспортеры.

Осмотрев последние новинки стрелкового оружия, а также экипировку солдат и офицеров, члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената дали высокую оценку готовности спецназа к обезвреживанию террористических и экстремистских групп, борьбе с организованной преступностью и охране правопорядка. Как отметили депутаты И. Адырбеков и М. Алтынбаев, с каждым годом государство выделяет все больше средств на оснащение армии и правоохранительных структур.

В Стратегии-2050 Президент - Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РК поставил ряд серьезных задач по укреплению национальной обороноспособности и обеспечению общественной безопасности. Все эти задачи выполнимы, поскольку в нашей республике благодаря взвешенной политике Главы государства царят внутриполитическая стабильность и согласие.

Гости поздравили личный состав части с наступающими праздниками - Днем защитника Отечества и Днем Победы, пожелали им успехов в службе и боевой подготовке.

Затем сенаторы посетили производственную базу ТОО «Алматыэнергосервис», где ознакомились с деятельностью компании, побеседовали с рабочими. Здесь с 2008 года налажен выпуск электротехнического и электронного оборудования военного применения, в том числе авиационных и танковых тренажеров, сигнальных устройств для стрельбищ и полигонов. По словам депутата С. Громова, предприятие занимает важное место в структуре оборонно-промышленного комплекса страны и готово поставлять свою инновационную продукцию на экспорт.

К слову, следующим пунктом в рабочей программе депутатской группы стал поселок Заречный Илийского района, где компания «Алматыэнергосервис» начинает строительство Центра боевой и методической подготовки для подразделений специального назначения «Бүркіт», «Арлан» и «Сұңқар» Национальной гвардии РК. Сенаторы заложили первый камень в основание учебного полигона, на территории которого планируется возвести боевую зону - стрельбища, вышки, наблюдательные посты.

Здесь будут оттачивать свое мастерство бойцы не только спецназа МВД, но и других силовых структур. Кроме того, планируется проведение тактико-специальных учений и квалификационных экзаменов военнослужащих на право ношения крапового берета и нагрудного знака «Бүркіт». Центр оснастят новейшим оборудованием и тренажерами для занятий по физической, огневой, горной и водолазной подготовке.

Завершая рабочую поездку, депутаты пожелали гвардейцам с честью нести нелегкую боевую службу, поднимать авторитет армии и укреплять военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Асет КАЛЫМОВ,
kalymov@kazpravda.kz

