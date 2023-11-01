В границах обездоленного

Общество
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Андрей Кратенко

Изменение границ Петропавловска вызвало обеспокоенность многих жителей областного центра.

фото из открытых источников

Планы по расширению города за счет лесного фонда обернулись оживленной дискуссией в социальных сетях.

В проекте постановления Правительства РК, размещенном на сайте открытых нормативных правовых актов, говорится о переводе земли площадью 230,1 га из категории земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов. Речь идет об изменении границ Петропавловска, городу предполагается передать участки КГУ «Лесное хозяйство Кызылжарское» и «Лесное хозяйство Соколовское».

В этой связи некоторые жители испугались вырубки деревьев, но власти успокоили их, заверив, что речь идет о застроенных территориях и дачных землях.

«Акимату города Петропавловска в соответствии с действующим законодательством РК возместить в доход республиканского бюджета потери и убытки лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, и принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс указанных учреждений», – указывается в документе.

Из пояснительной записки к проекту следует, что сумма возмещения потерь и убытков составляет в целом более 73 млн тенге (из них 5,8 млн – за потери древесины). Однако при этом указывается, что реализация проекта не потребует финансовых затрат из государственного бюджета.

«Принятие проекта постановления не повлечет отрицательных социально-экономических, политико-правовых, экологических, демографических и иных последствий», – отмечено в записке.

В социальных сетях появилось много резких комментариев местных жителей, которые помнят, как в 2006 году 270 га лесного фонда тоже были переведены в категорию земель населенных пунктов. Тогда началась вырубка таких лесных массивов, как Мещанский лес и березовая роща на окраине.

В управлении природных ресурсов СКО заверили, что теперь речь идет лишь о землях, где нет леса, зато есть садоводческие общества «Гудок», «Эврика», «Веснянка», «Энергетик-2», жилые дома, дороги и теплотрассы. Участки под них были предоставлены для строительства еще в конце ХХ века, все они уже застроены, что и было отражено в последнем генплане города.

– Мы приводим в соответствие статус земельных участков, на которых расположены дачи, воен­ная академия, промышленные предприятия и другие объекты, – сказал руководитель управления природных ресурсов СКО Бейбут Исманов. – Практически это территория города.

Между тем житель Петропавловска Болатхан Жунусов не может получить документ на землю нового образца вместо государственного акта старого образца. Он недоумевает: почему его земельный участок оказался в ведении лесного хозяйства?

Обездоленной почувствовала себя и Светлана Рыбина, владелица дачного участка в садоводческом обществе «Эврика», которая более 35 лет ухаживала за своими насаждениями, а теперь выяснила, что это все… лес, принадлежащий лесному хозяйству «Кызылжарское».

– Дачу, – рассказывает она, – я давно приватизировала, есть соответствующее решение акимата. И вот, когда я надумала ее продать, оказалось, что она вовсе и не моя частная собственность. Участок передан лесному хозяйству! Когда я увидела справку, глазам не поверила. Возникла куча вопросов. Кто это сделал? Почему? Когда перевели землю? На основании чего меня лишили моей частной собственности, за которую я до сих пор аккуратно плачу налоги? И таких, как я, немало. Мы обошли все инстанции, включая акимат, но ничего вразумительного не услышали. Посоветовали обращаться в суд. Так некоторые и сделали, но в суде отказали. Куда еще обращаться, не знаем…

#Петропавловск #лес #лесной фонд #изменение #границы

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