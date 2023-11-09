В группах риска

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Гульнара Нургожина, врач-инфекционист ГККП «Центр по профилактике ВИЧ-инфекции» акимата г. Астаны

В СПИД-центрах Казахстана на диспансерном учете состоят более 28 тысяч человек с ВИЧ-статусом.

фото из архива "КП"

По имеющимся данным, чаще всего ВИЧ-инфекция выявляется у людей в возрасте 30–39 лет (35% от всех инфицированных). В гендерном соотношении мужчины заражаются чаще (67,2%), чем женщины (32,8%). ВИЧ в основном передается половым путем – 74,7%. Парентеральный путь передачи (при употреблении наркотиков) составляет 20,3%.

По мнению специалистов, казахстанцев с ВИЧ-статусом в действительности гораздо больше, и 28 тыс. человек – это только те, кто встал на учет. По данным UNAIDS (объединенной программы ООН по ВИЧ⁄СПИД), расчетное количество с ВИЧ-инфекцией в 2021 году варьировалось в промежутке от 32 до 39 тыс. человек. Можно предположить, что в нас­тоящее время их стало намного больше.

Между тем эксперты акцентируют внимание на том, что благодаря антиретровирусной терапии ВИЧ-положительный может дос­тичь нулевой вирусной нагрузки, то есть его жизнь, здоровье и самочувствие практически не будут отличаться от состояния человека, у которого нет вируса. Также инфицированный не будет передавать вирус другим людям половым путем при незащищенных контактах, и он сможет естественным способом зачать и родить здорового ребенка. Поэтому так важно, чтобы максимальное количество людей знало о своем статусе и получало лечение. Только так возможно уменьшить распространение ВИЧ-инфекции.

Казахстан поставил перед собой цель: к 2030 году достичь показателей 95⁄95⁄95, рекомендованных UNAIDS. Это значит, что 95% инфицированных должны знать о своем ВИЧ-статусе, из них 95% должны получать терапию, и 95% из получающих терапию должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку.

В 2022 году в республике провели 3,7 млн тестов на ВИЧ, из них 4 007 оказались положительными (3 877 граждан РК, 130 – иностранцы). Для сравнения: годом ранее выявили около 3 500 новых случаев заражения. Таким образом, статистика показывает рост числа ВИЧ-инфицированных. За последние 10 лет в Казахстане заболеваемость увеличилась практически в два раза. По мнению экспертов, этот рост связан с увеличением объемов тестирования. Больше тестов – больше положительных результатов.

Однако распространение ВИЧ-инфекции все-таки концентрируется в ключевых группах населения, поэтому важно найти к ним доступ, подход. В ключевые группы входят три категории граждан: это люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), секс-работники (СР) и мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ). На них приходится 30% всех заражений. По последним данным, сегодня оценочное число среди ЛУИН в Казахстане составляет порядка 80 тыс. человек; СР – до 22 тыс. человек; МСМ – до 62 тыс. человек.

И именно среди этих групп рис­ка необходимо усиление профилактической работы. Официально в 2022 году профилактическими программами были охвачены 62% ЛУИН (53 тыс. человек), 85% СР (18 тыс. человек), 24% МСМ (15 тыс. человек). Получают лечение около 8 000 лиц, употребляющих инъекционные наркотики, 238 секс-работников и примерно 1 500 мужчин, имеющих секс с мужчинами.

Для ключевых групп имеются более 130 пунктов доверия, где они получают средства защиты и чистые шприцы. Также они могут обратиться в неправительственные организации. Там им проведут экспресс-тестирование с использованием околодесновой жидкости. Дальше сотрудники НПО перенаправят их в СПИД-цент­ры, чтобы они могли получить консультацию, пройти дообследование, если это необходимо для подтверждения или исключения диагноза.

По рекомендациям UNAIDS, 80% профилактических услуг ключевым группам должны предоставлять НПО, которые имеют доступ к закрытым сообществам. В последнее время получил широкое распространение веб-аутрич, когда работники неправительственного сектора по собственной инициативе вступают в Telegram-каналы или заходят в даркнет и разъясняют, куда обратиться за помощью, где получить средства защиты и шприцы, мотивируют участников на прохождение тестов.

Сегодня поддержка ключевых групп населения не должна определяться только профилактикой и тестированием на ВИЧ. Она также должна охватывать другие вопросы здравоохранения, социальную поддержку, кейс-менеджмент, защиту прав человека и доступ к юридическим услугам. Она может быть улучшена за счет стимулирования НПО, готовых оказывать расширенный комплекс социально-реабилитационных услуг в виде шелтеров (хосписов), домов на полпути.

#здравоохранение #инфекция #здоровье #медицина #анализы #ВИЧ

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