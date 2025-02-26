В Индии недовольный зритель подал в суд на кинотеатр

Ему удалось отсудить компенсацию за показ длинной рекламы перед фильмом

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Суд вынес вердикт в пользу истца: киносеть обязали заплатить зрителю примерно 1840 долларов за срыв его вечерних планов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

В Индии произошла необычная «болливудская» история: молодой человек отсудил компенсацию у ведущей в стране сети кинотеатров, заявив, что та бессмысленно потратила его время, показав 25-минутную рекламу перед киносеансом.

30-летний Абхишек направил иск в суд Бангалора, потребовав наказать киносеть PVR INOX и билетную компанию BookMyShow. Он пояснил, что купил несколько билетов на фильм, который должен был стартовать в 16.05, однако в действительности из-за рекламы начался на 25 минут позже. После кино мужчине нужно было вернуться на работу, и он рассчитывал на финальные титры в 18.30.

Суд вынес вердикт в пользу истца: киносеть обязали заплатить зрителю примерно 1840 долларов за срыв его вечерних планов.

«В новую эпоху время рассматривается как деньги, время каждого человека очень ценно, никто не имеет права извлекать выгоду из времени и денег других», - гласит решение суда.

Тем не менее, билетного оператора было решено не наказывать: к рекламным роликам сервис не имеет отношения.

В суде представители киносети утверждали, что реклама перед сеансом была нужна, в том числе, для того, чтобы опаздывающие зрители могли успеть на просмотр. И сослались на свою обязанность демонстрировать государственную рекламу. Но суд эти аргументы не убедили.

Ранее в Кыргызстане казахстанский фильм «Рэкетир: Новые времена» был снят с проката. Там предложили запретить показ фильмов, пропагандирующих бандитскую идеологию. Тем временем, в Казахстане фильм «Рэкетир: Новые времена» собрал рекордные 657,9 миллиона тенге за первый уикенд.