Казахстанский фильм «Рэкетир: Новые времена» снят с проката в Кыргызстане

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Депутат Бактыбек Марипов на заседании комитета по правопорядку Жогорку Кенеша предложил запретить показ в Кыргызстане фильмов, пропагандирующих бандитскую идеологию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Кактус.медиа

Он отметил, что такие фильмы, как «Черный двор», «Слово пацана», «Бригада» и другие подобные, негативно влияют на психоэмоциональное состояние подростков.

«Эти фильмы оказывают сильное воздействие на подростков. Кроме того, есть компьютерные игровые клубы, где подростки могут играть в игры, в которых есть сцены насилия и стрельбы. Многие родители обращаются к нам с просьбой запретить доступ несовершеннолетних в такие клубы. Нам нужно изучить этот вопрос и ввести соответствующие ограничения», - обратился депутат к представителям МВД.

«Уважаемые гости, фильм «Рэкетир: Новые времена» снят с проката во всех кинотеатрах страны. Для оформления возврата денежных средств, просим обращаться в администрацию кинотеатров и в обратную связь», - сказано в сообщении cinematica_kg.

Тем временем, фильм «Рэкетир: Новые времена» в отечественном прокате собрал рекордные 657,9 миллиона тенге за первый уикенд. Такой успех подчеркивает высокий зрительский интерес к продолжению культовой истории и подтверждает востребованность казахстанского кино среди широкой аудитории.

Премьера в кинотеатрах Казахстана состоялась 13 февраля.