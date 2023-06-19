В интересах населения

Об этом сообщил аким регио­на Кумар Аксакалов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. До конца года к централизованному водоснабжению планируется подключить 43 села. Доступ к услугам водоснабжения сельского населения по итогам 2023 года возрастет с 80,4% до 87,0%.

Как отметил Кумар Аксака­лов, в регионе утвержден и реализуется план действий по стопроцентному обеспечению населения качественной питьевой водой до конца 2025 года.

Аким Костанайской области рассказал о запланированных работах по ремонту автодорог. В регионе самая большая протяженность автодорог в стране – 9 179 км. В этом году будет отремонтировано 446 км автодорог и 299 участков улиц населенных пунктов. В рамках «Ауыл – Ел бесігі» будет проведен средний ремонт на 118 улицах 57 сельских населенных пунктов.

Кумар Аксакалов пояснил, что бюджет автодорожной отрасли составил 55,7 млрд тенге. На сегодня доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 85%. По итогам текущего года показатель планируется довести до 87%. Также он подчеркнул, что в рамках развития города Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов планируется ремонт участка автодороги республиканского значения Жезказган – Петропавловск, который проходит по территории Костанайской и Акмолинской областей, обеспечивая выход на столицу. С улучшением дорожных условий регион получит возможность привлечь больше транспортного трафика и стать важным узловым хабом экономической сети.