В интересах населения

Свежий выпуск
2
Марина Демченко

В этом году на реализацию проектов по водоснабжению и водоотведению в Костанайской области выделено 22 миллиарда тенге.

Об этом сообщил аким регио­на Кумар Аксакалов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. До конца года к централизованному водоснабжению планируется подключить 43 села. Доступ к услугам водоснабжения сельского населения по итогам 2023 года возрастет с 80,4% до 87,0%.

Как отметил Кумар Аксака­лов, в регионе утвержден и реализуется план действий по стопроцентному обеспечению населения качественной питьевой водой до конца 2025 года.

Аким Костанайской области рассказал о запланированных работах по ремонту автодорог. В регионе самая большая протяженность автодорог в стране – 9 179 км. В этом году будет отремонтировано 446 км автодорог и 299 участков улиц населенных пунктов. В рамках «Ауыл – Ел бесігі» будет проведен средний ремонт на 118 улицах 57 сельских населенных пунктов.

Кумар Аксакалов пояснил, что бюджет автодорожной отрасли составил 55,7 млрд тенге. На сегодня доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 85%. По итогам текущего года показатель планируется довести до 87%. Также он подчеркнул, что в рамках развития города Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов планируется ремонт участка автодороги республиканского значения Жезказган – Петропавловск, который проходит по территории Костанайской и Акмолинской областей, обеспечивая выход на столицу. С улучшением дорожных условий регион получит возможность привлечь больше транспортного трафика и стать важным узловым хабом экономической сети.

#Костанай #бюджет #водоснабжение #водоотведение

Популярное

Все
Казахстанская анимационная лента «Бесік жыры» признана лучшей на фестивале Roshani International Film Festival 2023 (Индия)
Полмиллиарда тенге собрали для пострадавших от лесного пожара в области Абай
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
Сохранять единство и идти вперед
Зараза
Базовые ценности
Защищают небо на земле
Крокодилы, бегемоты…
Подарить дорогу ввысь
Казахстан – Германия: новый этап устойчивого партнерства
Кино со смыслом
Заслон – наркотикам, эффективность – судам
Указ Президента Республики Казахстан
Злоумышленник обезврежен
Говорили открыто и откровенно
Бросовый АПК?
В интересах населения
Указы Главы государства
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Любого, кто протягивает руку помощи нуждающемуся, можно назвать волонтером
В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов
Экс-главу отдела образования Талдыкоргана нашли мертвой
Хроническое отсутствие воды в кранах вынудило жильцов некоторых жилых комплексов Астаны выйти на стихийные митинги с перекрыванием дорог
БАКАД запустили в Алматинской области
Пожарная машина из Караганды сгорела в Семее
Видео с заготовками для розжига деревьев в лесу не имеет отношения к области Абай – акимат
На Республиканском форуме государственных обвинителей, который прошел недавно в стенах Генеральной прокуратуры, в очередной раз был поднят вопрос равноправия адвокатов и прокуроров
Институт суда присяжных расширяет подсудность: все больше категорий уголовных дел рассматриваются судом с участием народных представителей
Сенаторы почтили память погибших в Абайской области минутой молчания
Ситуация с пожаром в Абайской области на 12 июня
Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
Скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии в связи с кончиной Сильвио Берлускони
Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области
Инфляция в нынешнем мае в нашей стране составила 15,9% и замедлилась на 0,9%
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области

Читайте также

Злоумышленник обезврежен
Кино со смыслом
Академия Национальной гвардии чествует выпускников
Подготовим своих инженеров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]