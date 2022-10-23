В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом

В Иркутске самолет Су-30 упал на дом в частном секторе. Два пилота погибли, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории "Су", — говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале губернатора региона Игоря Кобзева.

В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета. По данным ведомства, самолет упал на дом по улице Павла Красильникова. Оба пилота погибли, жертв среди жителей нет. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, открытое горение ликвидировано.

Из-за инцидента без электричества остались 150 домов.

Прокуратура проводит проверку. На месте крушения работают следователи-криминалисты центрального аппарата. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.