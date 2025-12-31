Здесь нет места унынию

В преддверии 2026 года в академической и инклюзивной арт-школе Easy Art воцарилась настоящая новогодняя атмосфера, превратив пространство в мир искусства, волшебства и доброты. Хотя те, кто посещает занятия с момента открытия учебного заведения, говорят: такое настроение здесь присутствует всегда, поскольку там, где живет творчество, нет места унынию.

Easy Art в 2023 году основали выпускник Алма-Атинского художественного училища им. Н. В. Гоголя (ныне Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева), дизайнер Ардак Ташимов и художник-живописец, окончивший Санкт-Петербургскую академию художеств им. И. Репина, заслуженный деятель РК, ассоциированный профессор, преподаватель КазНУИ Аманжол Мусалимов. Изначально школу создавали с акцентом на подготовку ребят для поступления в различные учебные заведения по творческим специальностям. Но однаж­ды супруга Аманжола Жиен­баевича Анара Сатыбалдина предложила расширить спектр деятельности, охватив еще одну важную группу населения – детей с особыми образовательными потребностями.

За ее плечами уже был опыт работы с особенными ребятами. Выпускница Восточно-Казах­станского государственного университета им. С. Аманжолова, имеющая диплом социального работника, а также магистра педагогики и психологии, она вот уже больше 20 лет трудится в сфере коррекционной психологии. Так в истории столичной школы началась новая страница.

– Будучи в декретном отпуске, я часто помогала супругу в организационных и иных вопросах по развитию школы Easy Art. Как-то раз ко мне в частном порядке обратились знакомые с просьбой проводить коррекционные психологические занятия для их 6-летнего ребенка. В моменте пришла идея подключить к нашим занятиям уроки рисования и лепки. Поскольку эти методики для меня были малознакомыми, обратилась за помощью к супругу. Вместе с ним нам удалось сформировать у мальчика устойчивую мотивацию к занятиям, улучшить речевую активность, внимание и эмоциональную саморегуляцию, – говорит Анара Жиенбековна.

Любая идея, как известно, нуж­дается в доработке. Вот и мысль о новом направлении школы требовала детализации. Именно поэтому супруги обратились в общественный фонд Bolashak Charity, который, со слов Анары Сатыбалдиной, курирует особенных детей, а также помогает в создании инклюзивных пространств, кабинетов. В итоге представители фонда направили в Easy Art нескольких ребят на летнее каникулярное время. Деятельность коррекционного психолога и педагога-художника получила положительные отзывы, и было принято решение продолжить работу.

– Вначале на занятиях учили лепить, рисовать, изготавливать поделки... В группе было четыре ребенка с разными диагнозами, занятия длились по 60 минут. Дети от фонда уже знали друг друга, как и их родители, поэтому в организационном плане сложностей не возникло, – продолжает собеседница, у которой на начальном этапе была и такая важная задача, как смотреть за поведением и настроением учеников. Когда подопечные, скажем так, были не в духе, Анара Жиен­бековна старалась подбодрить, отвлечь, заинтересовать их.

Самый сложный период пришелся на лето 2025-го, когда всей команде педагогов-художников (Аманжол Мусалимов, Елена Мареева, Жанель Смагулова) и Анаре Сатыбалдиной вместе с детьми пришлось искать более удобное здание для проведения занятий.

– Работа с детьми, преподавание и организация занятий приносят радость, но большая трудность для нас – отсутствие собственного помещения. Об этом мы мечтаем, – говорит Анара Жиенбековна.

Учитесь радоваться и принимать

В этой школе занимаются не только дети с особыми образовательными потребностями, но и нормотипичные ребята, которые готовятся к поступлению в вузы на творческие специальности. Когда особенные дети заходят в студию, они видят красивые работы старших учеников, и это их вдохновляет.

– Одна из актуальных проблем отечественной системы образования в том, что особенных деток, как правило, ведут до девятого класса, а дальше они предоставлены сами себе. Задача – наша и общественного фонда – в том, чтобы помогать ребятам в получении профессии. В нашей команде ежедневно, в том числе и в выходные, и в каникулярное время, трудятся мастера своего дела. Сейчас школу посещают семь особенных детей. Мы учим их замечать детали, формы, пропорции и цветовые оттенки, развиваем визуальное мышление и внимание к окружающему миру. Наши воспитанники знакомятся с разными художественными техниками и способами самовыражения, что расширяет их возможности и повышает уверенность в себе. Творческая среда арт-школы становится для ребенка безопасным пространством, где он развивается в своем темпе, раскрывает способности и учится радоваться собственным достижениям, – отмечает психолог.

Занятия для детей с особыми образовательными потребностями отличаются индивидуальным подходом и коррекционно-развивающей направленностью, а в основе лежит не результат, а процесс творчества и эмоциональное состояние ученика. Темп обу­чения, объем заданий и выбор материалов адаптируются под возможности каждого. Занятия направлены на развитие моторики, внимания, воображения и саморегуляции. Присутствие психолога на занятиях арт-терапии необходимо для комплекс­ного сопровождения особенного ребенка. Он помогает корректно выстраивать взаимодействие, что усиливает терапевтический эффект от творчества.

– Некоторым детям сложно усидеть 45–60 минут, поэтому без перерывов не обойтись. Есть особенные воспитанники, которые посещают занятия вместе с нормотипичными ребятами, есть и те, для которых работают индивидуальные группы. Материалы и техники подбираются с учетом особенностей ребенка, его сенсорных и моторных возможностей. Используются безо­пасные, тактильно комфортные материалы, адаптированные техники (лепка, акрил, барель­еф), позволяющие работать в спокойном темпе и достигать положительного эмоционального отклика. Педагог, конечно же, должен быть терпеливым, внимательным и доброжелательным. Важно принимать ребенка таким, какой он есть, чувствовать его настроение и поддерживать в любой ситуации. Педагог не торопит, не сравнивает с другими и не требует идеального результата, а помогает каждому постепенно раскрывать свои способности. Здесь радуются даже маленьким успехам, – резюмирует Анара Жиенбековна.

В завершение собеседница подчеркнула, что задача всей их творческой команды заключается в том, чтобы ученики обрели уверенность в себе и не боялись быть собой, умели выражать свои чувства и понимали, что у них все получается, пусть и в своем, индивидуальном темпе. В Easy Art раскрывают творческий потенциал каждого ученика, занимаются эстетическим воспитанием, прививают любовь к искусству. Дети занимаются увлеченно, с интересом, который в будущем может перерасти в осознанный профессиональный путь.