В Исландии эвакуировали целый город из-за проснувшегося вулкана

Это четвертое извержение на полуострове Рейкьянес за последние три месяца, передает Kazpravda.kz

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Жителей исландского города Гриндавика и туристов, находившихся на курорте «Голубая лагуна», эвакуировали из-за извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, сообщает Интерфакс со ссылкой на CNN.

По данным местных властей, на геотермальном курорте «Голубая лагуна» находилось около 700 человек, в то время как жителей города было «достаточно мало».

СМИ отмечают, что это четвертое извержение вулкана на полуострове за последние три месяца.