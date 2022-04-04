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В каких областях Казахстана наиболее сложная паводковая обстановка, рассказали в МЧС

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам прохождения паводкового периода в текущем году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами выступили министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, акимы Западно-Казахстанской области — Гали Искалиев, Актюбинской — Ондасын Уразалин, Акмолинской — Ермек Маржикпаев, Северо-Казахстанской областей — Кумар Аксакалов.

Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, на сегодняшний день наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

С начала паводкового периода талыми водами в 8 населенных пунктах Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей подтоплено 184 жилых и 72 дачных дома, 2 социальных объекта.

«Силами МЧС и местных исполнительных органов вода отведена из 184 домов в Западно-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской и Карагандинской областях, 17 дачных домов в Актобе, а также из 2 социальных объектов. На контроле находятся подтопленные 57 дачных домов. На сегодня в регионах Казахстана эвакуировано 969 человек, из них 493 размещены в пунктах временной эвакуации, 476 – у родственников», — проинформировал Ю. Ильин. 

По словам главы МЧС, переливы произошли на одном участке дороги республиканского значения в Актюбинской области, 12 участках областного и местного значения, размыты 15 участков автодорог местного значения и разрушен 1 мост в Актюбинской области.

В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 2 тысяч человек, 500 единиц техники, водооткачивающие средства и плавсредства.

Из-за осложнения паводковой ситуации в Западно-Казахстанскую область из Мангистауской и Атырауской областей направлены дополнительные спасательные подразделения МЧС в количестве 92 человек личного состава, 13 единиц техники, плавательные средства и мотопомпы.  

По словам Ю. Ильина, сложившейся обстановке способствовало резкое потепление, что спровоцировало активное снеготаяние и приход талых вод с полей. Только за последнюю неделю площадь снегопокрытия в стране упала с 60 до 40%.

Происходящие процессы в стране по изменению климата в последние годы кардинально влияют на паводковую ситуацию, так как наблюдаются случаи подтопления населенных пунктов, в которых подтопления не наблюдались последние 50 лет и более.

Основными причинами выдачи предупреждений о неготовности к паводковому периоду явились несвоевременный вывоз снега, недостаточная очистка водопропускных сооружений, дренажных или арычных систем, неготовность запасов инертных материалов.

По итогам совещания Премьер-министр РК резюмировал, что сложившаяся паводковая ситуация в регионах произошла из-за несвоевременного вывоза акиматами снега, недостаточной очистки каналов и арыков, слабого финансирования превентивных противопаводковых мер.

Акимам Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Карагандинской областей необходимо обеспечить соответствующие условия эвакуированным гражданам, провести оперативную откачку талых вод, восстановление подтопленных домов и инфраструктуры.

В ближайшие дни предполагается повышение температуры воздуха, что может еще более осложнить ситуацию в ряде регионов. В этой связи Алихан Смаилов поручил организовать постоянный мониторинг и контроль за паводком, оперативное реагирование на складывающуюся ситуацию.

«Необходимо сконцентрировать специальную и инженерную технику, запасы мешков с песком вблизи паводкоопасных участков. Также необходимо определить населенные пункты, транспортное сообщение с которыми в период паводка может быть прервано, подготовить в них запасы продуктов питания и питьевой воды», — сказал Премьер-министр.

Министерству экологии совместно с акиматами регионов необходимо обеспечить постоянный контроль за состоянием и наполнением водохранилищ, а также за ледовыми явлениями на паводкоопасных реках. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному опорожнению водохранилищ.

МЧС совместно с Министерством информации активизировать работу по информированию населения о правилах поведения при угрозе и подтоплении населенных пунктов, эвакуации из опасных зон.

Алихан Смаилов также поручил акимам регионов взять на личный строгий контроль вопрос прохождения паводков, максимально принять меры по реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы, чтобы в следующем году существенно снизить риски подтоплений.

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