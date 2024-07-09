В каких регионах подорожали квартиры

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За год (июнь 2024 г. к июню 2023 г.) цены на новое жилье повысились на 2,2%, перепродажа квартир на вторичном рынке – на 1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 5,2%.

«В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе на 9,5%, Талдыкорган – на 7,2%, Кызылорда – на 7,1%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Атырау (14,1%) и Астана (6%), на рынке аренды жилья – Талдыкорган (28,1%), Караганда (24,6%), Жезказган (22,6%) и Петропавловск (22,5%)», - говорится в сообщении.

За месяц (июнь 2024 г. к маю 2024 г.) цены на перепродажу квартир повысились на 0,6%, продажу нового жилья – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,3%.

В июне количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 32 943, из них 8 058 по индивидуальным домам и 24 885 по квартирам в многоквартирных домах. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (5 937 – 18%) и Астана (4 812 – 14,6%), а также Карагандинская область (2 716 – 8,2%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 342 единицы (1%).

По сравнению с маем в июне наибольший рост сделок зарегистрирован в Западно-Казахстанской (+77,3%), Северо-Казахстанской (+38,1%) и Атырауской (+22,8%) областях. А наибольший спад за месяц, несмотря на свое лидерство, произошел в городе Алматы (-7,6%), области Жетісу (-6,9%) и городе Шымкент (-4,6%).

По сравнению с маем 2024 года в июне количество сделок по индивидуальным домам увеличилось на 5,1% или на 390 сделок. Всего в июне их было зарегистрировано 8 058. Наивысший рост был зафиксирован в Атырауской (+64,1%), Западно-Казахстанской (+52,6%) и Актюбинской (+45,8%) областях. А наибольший спад за месяц произошел в области Ұлытау (-22,7%), городе Алматы (-21,7%) и Акмолинской (-11,7%) области.

Количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 10,3%, тогда было зарегистрировано 29 880 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в Западно-Казахстанской области (на 71,6%), наибольшее снижение – в Кызылординской области (на 19,5%). Увеличение наблюдается в количестве сделок января-июня 2024г. к январю-июню 2023 г. и составляет 15,2%.