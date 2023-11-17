В каком городе Казахстана больше всего молодежи

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Об этом стало известно в telegram-канале Первого кредитного бюро Data Hub, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Численность населения РК официально достигла 20 млн человек. 

По такому поводу Data Hub привел немного занимательной демографии по данным Бюро национальной статистики:

– самая большая концентрация юных девушек – в Астане. Доля молодых женщин на начало года составляла 16,8% от населения.

– Доля молодежи обоих полов выше всего в трех ключевых городах. Каждому третьему астанчанину, алматинцу и шымкентцу от 14 до 35 лет.

– Самая многочисленная подгруппа казахстанцев – юноши и мужчины в возрасте от 16 до 62 лет: 5,71 млн человек в начале 2023-го

– Среди долгожителей гораздо больше женщин, чем мужчин. В начале года казахстанок старше 85 лет было 89,9 тыс., их ровесников-мужчин – в 2,7 раза меньше.

– Численность населения растет 22-й год подряд, средние темпы роста с начала века 1,2% в год.

– На 100 детей в прошлом году приходилось 28,2 человека старше 65 лет. Меньше всего этот показатель в Мангистауской области (10,8), а больше – в ВКО (56,9). 

#статистика #молодежь #девушки #численность #данные

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