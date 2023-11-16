Пятеро малышей стали 20-миллионными жителями Казахстана

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Три мальчика и две девочки в разных регионах РК родились в одно и то же время

Фото: Kazpravda.kz

14 ноября 2023 года численность населения Республики Казахстан достигла 20 миллионов человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Отмечается, что дата рождения 20-миллионного гражданина была определена с учетом всех имеющихся демографических данных, таких как: число родившихся и умерших, прибывших в республику, и выбывших из нее.

"Ранее данные по численности населения обрабатывались вручную, и это занимало много времени. Интеграция государственных информационных систем позволила ускорить этот процесс и определить дату рождения 20-миллионого гражданина с большой точностью и в кратчайшие сроки. Согласно показателям базы данных населения, 20-миллионными жителями страны стали 5 детей, родившиеся в 08.10 утра 14 ноября 2023 года. Юбилейные граждане Казахстана появились на свет в областях Улытау и Жетысу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них 3 мальчика и 2 девочки", – сообщили в ведомстве. 

В БНС напомнили, что в 1991 году численность населения Республики Казахстан составляла 16,4 млн человек. За годы независимости население страны выросло на 22,3%.

Так, в 2022 году, в сравнении с 1991 годом, число рождений увеличилось с 353,2 тыс. до 403,9 тыс. человек, или на 14,7%.

Наибольший пик рождаемости был зафиксирован в 2021 году и составил 446 тыс. детей.

Увеличение естественного прироста было обеспечено, в том числе и за счет снижения смертности, включая младенческую.

Общий коэффициент смертности снизился с 8,20 в 1991 году до 6,8 человек на 1000 населения в 2022 году. Коэффициент младенческой смертности снизился более чем в 3,5 раза, с 27,3 в 1991 году до 7,7 случаев на 1000 родившихся в 2022 году.

Общий коэффициент рождаемости, показывающий число рождений на 1000 человек населения, за годы независимости увеличился с 21,6 в 1991 году до 23,6 рождений в 2021 году. В 2022 году этот показатель был равен 20,7.

Суммарный коэффициент рождаемости, который является одним из важнейших демографических показателей, с 2,7 в 1991 году снизился до 1,8 в 1999 году. В последующем наблюдался его постепенный рост. В 2022 году суммарный коэффициент рождаемости составил 3,05 ребенка на 1 женщину.

Средняя продолжительность жизни по сравнению с 1991 годом в 2022 году увеличилась на 6,8 лет, при этом у мужчин показатель вырос на 7,7 лет, у женщин – на 6 лет.

Таким образом, в 2022 году продолжительность жизни в Казахстане составила 74,4 года. Этот показатель превышает допандемийный уровень на 1,3 года.

Отметим, глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с достижением населения республики отметки в 20 млн человек.

#статистика #население #численность #рождение

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