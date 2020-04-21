Общество
В Капшагае устроили пикник во время карантина
Жанат Тукпиев
Пятеро жителей Капшагая отмечали день рождения, организовав при этом пикник во время карантина, сообщает Polisia.kz.

Как стало известно, 20 апреля при патрулировании обслуживаемого участка внимание полиции привлекла громкая музыка, раздававшаяся с территории одного из недействующих предприятий, называемого в народе “Картодром”.

"Заехав за ограждение, мы увидели группу веселящихся под громкую музыку молодых людей, рядом с которыми находились и дети. Оказалось, что в данном месте отмечался день рождения, несмотря на запрет массовых мероприятий в период объявленного чрезвычайного положения. Нарушители осознали свою вину, а виновник торжества записал свои извинения на видео", – рассказал командир взвода патрульной полиции Диас Айнакулов.

В отношении пяти взрослых участников организованного пикника полицейские составили административный материал и в соответствии со статьей 476 КРКобАП направили его в суд.



В период объявленного карантина сотрудниками Капшагайского городского отдела полиции к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено 139 правонарушителей, в том числе 6 юридических лиц.

Кроме того, выявлен факт действий, провоцирующих нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения, предусмотренный статьей 478 КРКобАП.

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