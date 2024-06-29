В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев

Помните, как в советское время мы собирали и сдавали макулатуру? Сейчас люди выбрасывают старые книги, газеты и журналы. А зря! Их можно сдать и получить денежную компенсацию. Для этого в Караганде действуют более десятка пунктов прие­ма вторсырья. За килограмм макулатуры дают от 40 тенге, полиэтиленовой пленки – от 80 тенге, алюминиевых банок от напитков – от 100 тенге. Не хотите нести мусор в приемный пункт? Тогда можно бросить его в специальные сетчатые контейнеры, которые установлены рядом с обычными баками. За это вам не заплатят, зато ваши бутылки и «маечки» не закопают в землю, а переработают.

У компании «Вторсырье Караганда» своя производственная база, куда ежедневно стекаются тонны вторсырья. Здесь сотрудники его предварительно сортируют, раскладывая по огромным мешкам. Дальше его измельчают или прессуют в огромные брикеты. Так, в частности, происходит с картонными коробками, которые тоннами выбрасывают супермаркеты и небольшие магазинчики.

– У нас в цехе работает автоматический пресс для картона, – рассказывает и показывает директор ТОО «Вторсырье ­Караганда» Айдын Кабдиев. – Машины подвозят к нему коробки, которые поднимаются вверх по конвейеру и попадают в специальную камеру, где и прессуются. Машина формирует брикеты и сама их связывает. В сутки мы выпускаем около 50 тонн картона – это примерно три фуры.

Предприятие отправляет такие брикеты на завод в Алматы, где из вторсырья изготавливают туалетную бумагу, салфетки и бумажные полотенца. Предприниматель Айдын Кабдиев отмечает, что объемы макулатуры, которую сдают карагандинцы, постоянно растут. Поэтому бизнесмен планирует пустить ее в собственный оборот: приобрести оборудование и выпускать туалетную бумагу made in Karaganda.

Что касается полиэтиленовых пакетов и пластиковых бутылок, то их сортируют по видам и продают российским заводам. Они пускают казахстанское вторсырье на тазы, ведра, метлы и даже холлофайбер – материал, который применяется в качестве наполнителя для пуховиков и курток.

– Недавно мы купили линию по сортировке полиэтиленовой пленки, – продолжает экскурсию руководитель мусороперерабатывающего предприятия. – Как она работает? Сначала оператор закладывает в нее использованную пленку. Машина дробит ее до мелкой фракции и отправляет в ванну, куда подается вода. Здесь полиэтиленовые хлопья моются, полощутся и отжимаются. Потом они подаются в накопитель, после чего из них делаются гранулы. Из них мы собираемся выпускать широкую техническую пленку, которая используется в строительстве. Она будет гораздо дешевле аналогов.

Надо сказать, что карагандинское предприятие принимает практически все виды пластика: тару для фруктов, флаконы от мою­щих средств, ведра, игрушки, детские ванночки и даже одноразовую посуду. Их в нашей стране никто вторсырьем не считает и поэтому не перерабатывает. А в Караганде нашли применение некондиционному пластику. Его дробят, плавят, смешивают с песком, а потом получившую­ся массу формуют в антивандальные люки для колодцев. Их себестоимость гораздо ниже, чем чугунных. К тому же они не представляют интереса для тех, кто промышляет кражей металла.

– В день мы выпускаем по 400–500 люков, – отмечает бизнесмен. – Они достаточно прочные и долговечные. Могут лежать десятилетиями, и ничего им не будет. Песчано-полимерные люки выдерживают нагрузку в 15–20 тонн. Их можно использовать на садовых участках, в парках и пешеходных зонах. Но для автомагистралей, где большой поток автотранспорта, они не подходят.

Пластиковых отходов на складах мусороперерабатывающего предприятия становится все больше. Это заставляет Айдына Кабдиева и его команду думать, где еще можно использовать вторсырье. И идеи копятся. Бизнесмен хочет приобрести линию по производству брусчатки из песчано-полимерной смеси. Она прочнее той, что сейчас делают из цемента, шлака и золы, а значит, прослужит дольше.

Кроме того, предприниматель намерен делать из полимерных отходов уличную мебель – столики, скамейки и урны. Хулиганы их часто ломают. Однако утварь из песчано-полимерной смеси не так просто уничтожить. Она не горит. К тому же урны из вторсырья дешевле, чем металлические.

– Считается, что бизнес на мусоре выгодный. Да, это так, – высказывает свое мнение предприниматель Айдын Кабдиев. – Он выгоден не только для нас, но и для нашего города. Я каждый день езжу по Караганде и вижу, как много отходов скапливается на контейнерных площадках. Мусор надо активнее пускать в дело. Тогда у нас действительно будет таза Қазақстан.