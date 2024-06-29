В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
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Елена Ульянкина
Деньги не пахнут. В этом убежден карагандинский бизнесмен Айдын Кабдиев, который уже более 10 лет занимается приемом вторсырья и его переработкой. Каждый день на его предприятие привозят более 200 тонн картонных коробок, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, алюминиевых банок и прочего мусора. Их сортируют, превращают в сырье и пускают в дело. Так компания «Вторсырье Караганда» очищает от хлама город, поддерживая общереспубликанскую акцию «Таза Қазақстан».