В Караганде спасли щенка, которому живодеры пробили нижнюю челюсть карабином

Фото: ekaraganda.kz

Чудовищный случай произошел в Караганде. Неизвестные живодеры с особой жестокостью пытались расправиться с бездомным щенком, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Еkaraganda.kz.

Щенка со страшными травмами принесла в приют "У рыжего кота" неравнодушная жительница города. Живодеры насквозь пробили щенку нижнюю челюсть альпинистким карабином и защелкнули его.

Щенку всего несколько месяцев. Даже повидавшие разные жестокие случаи в отношении животных общественники были в шоке. Чаще всего к ним приносят сбитых на улицах города животных, подранных собаками котов и просто больных животных.

"Этот щенок жил во дворе. Его любили, подкармливали всем двором. Утром был здоров. А через 2 часа женщина вернулась домой, а у малыша во рту торчит карабин! Кто-то пробил ему челюсть и всунул прям через кость ржавый железный карабин. А потом еще и застегнул его! Потом, уже во время осмотра в клинике и операции, оказалось, что также есть дырки и в обеих лапках", - возмущаются защитники животных.

Руководитель общества "Дари добро" и владелец котокафе Инна Радченко рассказала, что щенка назвали Щен. Его экстренно прооперировали в одной из ветеринарных клиник города. Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Ветеринары надеются, что он не подхватил никакую инфекцию и быстро поправится.

В полиции сообщили, что факт жестокого обращения с животным зарегистрирован:

"Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего и виновных лиц".