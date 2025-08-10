В Карагандинской области выбрали лучших чтецов произведений Абая

Культура
153

К 180-летию со дня рождения великого казахского мыслителя, поэта и просветителя Абая Кунанбаева в Каркаралинске прошёл областной конкурс чтецов «100 стихотворений», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Карагандинской области

Он собрал талантливую молодёжь из Карагандинского региона. Участники декламировали наизусть произведения Абая – от лирических стихотворений до отрывков из «Қара сөз».

По итогам конкурса Гран-при удостоилась Айсулу Нуртай из Каркаралинска.

– Я знаю наизусть более 300 стихотворений Абая. Но, как мама троих детей, впервые решила принять участие в таком конкурсе, совмещая репетиции с домашними хлопотами. Конечно, требования к участникам были серьёзные, всё прошло на высоком уровне. Я очень благодарна организаторам за эту возможность, – говорит обладательница Гран-при.

Первое место получил Абылай Дюсен из села Карагаш.

Второе место разделили между собой Мариям Ахметбек и Акшархат Эшкулова из Караганды.

Третье место присуждено Балым Толеген из села Актерек и карагандинке Алие Биржанкызы.

Во время конкурса звучали инструментальные произведения на кобызе в исполнении участниц ансамбля «Салтанат», а также музыкальное сопровождение обеспечивали коллективы Культурно-досугового центра Каркаралинска и ансамбль ветеранов «Қайран жастық».

#Карагандинская область #Абай #день Абая #Абай Кунанбаев

