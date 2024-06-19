В Каспийском море спасли двух человек

В Мангистауской области счастливым спасением закончился поход на море для двух мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

Двое жителей Актюбинской области 2000-го года рождения 18 июня отправились кататься на доске для серфинга - sup board. Течение унесло молодых людей в море.

Спасатели оперативно - спасательного отряда МЧС на расстоянии 1500 метров от берега увидели людей просивших о помощи в районе пляжа «Солдатский». На лодке они были доставлены на берег.

Состояние мужчин стабильное. В медицинской помощи не нуждались.

