В Катаре пройдет Форум арабского экономического сотрудничества со странами ЦА и Азербайджаном

Стороны проведут политические консультации, обсудят вопросы сотрудничества в экономической и культурно-социальной сферах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

29-30 апреля в Дохе (Катар) состоится 3-е заседание Форума арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном. Казахстанскую делегацию на данном мероприятии представит заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев.

«В ходе форума стороны проведут политические консультации, обсудят вопросы сотрудничества в экономической и культурно-социальной сферах, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам в сфере энергетики», - говорится в сообщении.

Предполагается, что по итогам форума будет принята Дохинская декларация под названием «Перспективы совместного сотрудничества между вызовами и стремлениями».