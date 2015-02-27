Общество
В Казахстан из Беловежской пущи доставлены десять зубров
Марат Манаспаев
Национальный парк "Беловежская пуща" поставил в Казахстан десять зубров, передает Kazpravda.kz. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель директора парка по науке Василий Арнольбик.

Три самца и семь самок возрастом от двух до четырех с половиной лет приобретены ТОО "Орман Шаруашылыгы" для вольерного разведения. После увеличения поголовья эта микропопуляция станет основой создания вольно живущего стада зубров на территории национального природного парка Казахстана "Бурабай".

Доставка животных производилась специальным автомобильным транспортом, зафрахтованным казахстанской стороной. Их разместили в укрытый тентом кузов длиной около 14 м. Там же поместили корм на пять дней пути. Именно столько времени понадобилось, чтобы преодолеть дорогу длиной почти в 3,5 тыс. км. Зубров сопровождал егерь национального парка, который регулярно кормил животных и давал им воду. По прибытии на место назначения животных выпустили в просторный вольер площадью более 1 тыс. га.

"В принципе, зубры нормально перенесли дорогу. Хотя мы переживали, потому что автотранспортом на такие дальние расстояния еще не приходилось их отправлять. Изначально партнеры из Казахстана планировали воспользоваться чартерным авиарейсом. Но по финансовым причинам вынуждены были отказаться от этого варианта. По всей видимости по этой же причине не рассматривался и вариант с железнодорожным транспортом. Например, в советские времена на Кавказ мы отправляли зубров именно по железной дороге", – рассказал Василий Арнольбик.

Поставке зубров предшествовал длительный подготовительный этап. Прежде всего необходимо было получить разрешение Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Отловленные зубры почти месяц находились на так называемой передержке – специалисты выясняли, нет ли у животных заболеваний. На каждого царя пущи были изготовлены ветеринарные свидетельства в соответствии с требованиями Таможенного союза.

Для расселения беловежских зубров имеется достаточно оснований. Сейчас в пуще насчитывается 462 особи, что заметно превышает научно обоснованную численность этого вида для территории парка. "Создание таких микропопуляций зубра значительно увеличивает шансы на сохранение мирового генофонда вида, практически исчезнувшего в начале XX века", – отметил замдиректора. В союзном государстве разработана программа "Формирование оптимального ареала европейского зубра как гарантии его долговременного сохранения" (дорожная карта для зубра) на 2014–2018 годы. Программа направлена на восстановление прежнего ареала этого вида на территории Беларуси и России.

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