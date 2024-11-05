В Казахстане апробируют технологию «теплый асфальт»

Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

КаздорНИИ тестирует инновационную технологию на автодорогах республиканского значения, что обещает расширить возможности дорожного строительства в холодное время года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По стандартам дорожного строительства, температура асфальтобетонной смеси при укладке должна составлять не менее 125-130 градусов, а укладывать асфальт можно лишь при температуре воздуха от +5 градусов и выше. Однако ученые разработали комплексную добавку, позволяющую готовить смесь при 90 градусах и укладывать ее при температуре до -10 градусов. Это решение особенно актуально для северных регионов республики, где строительный сезон ограничен 3–4 месяцами.

«Суть разработки заключается в создании «теплой асфальтобетонной смеси»: специальные добавки снижают температурный порог приготовления и укладки материала, при этом сохраняются все физико-механические свойства покрытия. Использование этой смеси позволяет значительно сократить энергозатраты на этапах подготовки и уплотнения асфальта, снижая расходы и воздействие на окружающую среду», - рассказали специалисты института.

Они также также подчеркивают, что комплексная добавка способствует улучшению сцепления между вяжущими и минеральными материалами. Это позволяет не только снизить температуру приготовления, но и обеспечить высокие показатели прочности и износостойкости покрытия.

Лабораторные испытания «КаздорНИИ» в Алматы подтвердили, что физико-механические свойства теплой асфальтобетонной смеси соответствуют показателям стандартных горячих асфальтобетонов. Более того, новая смесь демонстрирует повышенную водостойкость и сохраняет прочность при пониженных температурах, что делает ее более устойчивой к суровым климатическим условиям. Возможность укладки при 90 градусах без потери коэффициента уплотнения станет важным преимуществом для дорожных работ в холодное время года.

Институт апробировал технологию на участках автодороги республиканского значения Курты – Бурылбайтал. При успешной апробации эта технология позволит продлить сезон укладки дорог, ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, сократить затраты на энергоресурсы и уменьшить выбросы углерода, связанные с нагревом асфальтобетона.

Применение теплого асфальта также открывает перспективы для более качественного ремонта дорог в городах и отдаленных районах, где резкие перепады температур негативно сказываются на долговечности покрытия.

#технологии #автодороги #инновация

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