В Казахстане будет создана национальная система контроля качества лучевой терапии

Здравоохранение
75

Регионам рекомендовано предусмотреть дополнительное финансирование подготовки радиологов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

На заседании коллегии ведомства министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила создать рабочую группу по оценке оборудования, его использования и обеспеченности кадрами в каждом онкологическом центре страны.

«На основании аудита до 1 марта 2026 года предстоит разработать единую национальную систему контроля качества лучевой терапии; разработать целевую программу подготовки специалистов радиологической службы, а также направить резидентов-онкологов в регионы с наибольшим кадровым дефицитом», – отметила глава ведомства.

Регионам рекомендовано предусмотреть дополнительное финансирование подготовки радиологов, также продолжить повышение квалификации врачей по направлениям ядерной медицины, патоморфологии и интервенционной онкологии.

Вместе с тем планируется расширить сеть коек паллиативной помощи и обеспечить доступность этой услуги всем нуждающимся пациентам.

Кроме того, онкоцентры страны должны завершить оснащение экспертных эндоскопических центров и расширить применение малоинвазивных технологий.

На коллегии было также поручено завершить интеграцию медицинских информационных систем с обновленными регистрами диспансерных и стационарных больных.

Как ранее сообщалось, в результате системной работы по совершенствованию лекарственного обеспечения в онкологии стоимость ряда противоопухолевых препаратов удалось снизить более чем на 40%.

#здравоохранение #Минздрав #лучевая терапия

Популярное

Все
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Зажжен огонь зимних Игр
В основе успеха – кооперация науки и производства
Увидеть вечное в простом
Воспитание защитника Отечества
Кубок мира-2026 от World Boxing
О качестве и количестве военных кафедр
Общие страницы истории
Стартует первый падел-тур
Книги объединяют народы
Различают только по погонам
Что едят наши дети?
Путь к лидерству и финансовой стабильности
Новое достижение Дастана Сатпаева
АСП: усилен контроль
Зоркий взгляд и острый ум
Изучать язык, культуру и традиции через музыку
Летописцы эпохи
Новая экономическая политика и экспорт
По принципу целевого финансирования
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Новый центр мировой металлургии
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Метростроевцы ускоряют темп
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Наращивая транзитный потенциал страны
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Свыше 100 новых случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Акмолинской…
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущ…
Какие продукты должны быть в школьном меню, ответили в Каза…
«Поток больных не уменьшается»: врачи Астаны обратились к р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]