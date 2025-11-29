Фото: Минздрав РК

На заседании коллегии ведомства министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила создать рабочую группу по оценке оборудования, его использования и обеспеченности кадрами в каждом онкологическом центре страны.

«На основании аудита до 1 марта 2026 года предстоит разработать единую национальную систему контроля качества лучевой терапии; разработать целевую программу подготовки специалистов радиологической службы, а также направить резидентов-онкологов в регионы с наибольшим кадровым дефицитом», – отметила глава ведомства.

Регионам рекомендовано предусмотреть дополнительное финансирование подготовки радиологов, также продолжить повышение квалификации врачей по направлениям ядерной медицины, патоморфологии и интервенционной онкологии.

Вместе с тем планируется расширить сеть коек паллиативной помощи и обеспечить доступность этой услуги всем нуждающимся пациентам.

Кроме того, онкоцентры страны должны завершить оснащение экспертных эндоскопических центров и расширить применение малоинвазивных технологий.

На коллегии было также поручено завершить интеграцию медицинских информационных систем с обновленными регистрами диспансерных и стационарных больных.

Как ранее сообщалось, в результате системной работы по совершенствованию лекарственного обеспечения в онкологии стоимость ряда противоопухолевых препаратов удалось снизить более чем на 40%.