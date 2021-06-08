В Казахстане идет публичное и бурное обсуждение проекта создания нового научного института изучения Улуса Джучи Общество 1674 Зиябек Кабульдинов, директор Института истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова

Безусловно и очевидно, что значительная часть профессиональных историков, и не только их, поддерживает данную инициативу. Это абсолютно правильное и выверенное решение. По большому счету такой институт надо было создать еще раньше, на заре независимости, но, как известно, лучше поздно, чем никогда.

Историческая память о великой степной цивилизации сохранилась во многих материальных и нематериальных памятниках культуры нашего народа, несмотря на существовавшие в недавнем прошлом идеологический диктат, ложные мифы и неверные посылы историографии, а также превалировавшие европоцентристские подходы к истории государственности Улуса Джучи и одному из его правопреемников – Казахскому ханству.



Сегодня реконструированная и возвращенная историческая память народа может послужить фундаментом мощнейшего духовного возрождения суверенного Казахстана, ключевым ресурсом модернизации сознания всего общества, консолидирующим фактором всей нации и сохранения межэтнического мира и согласия в стране.



К Улусу Джучи, созданному им и его славными потомками, Казахстан имеет самое прямое и непосредственное отношение. Так, эта крупнейшая империя мира возникла именно на территории Казахстана и затем постепенно распространилась на другие сопредельные земли. Известно, что более 750 лет

назад, в 1269 году, на берегу реки Талас состоялся великий курултай тюрко-монгольской знати из улусов Джучи, Чагатая, Угедея, где их правители открыто объявили о своей независимости от империи, центр которой находился далеко в Китае, в городе Пекине (Ханбалык).



Очевидно и то, что значительную часть территории Улуса Джучи занимали земли современного Казахстана и сопредельных земель, где сегодня компактно проживают этнические казахи. В какой-то степени можно заявлять, что наша земля была сердцевиной, стержнем, ядром будущей новой империи.

Доподлинно известно и то, что основатель этого Улуса хан Джучи погребен на территории Казахстана (Улытауский район, Карагандинская область). Это место стало одним из важных сакральных объектов нашей страны и, надеемся, всего мира. Захоронение Джучи именно на территории страны Великой степи абсолютно не случайно: казахские (кыпчакские) земли и сами степняки были его надежной опорой.



Дольше всех правление джучидов сохранилось именно на территории Казахстана (правитель Бокеевской Орды Жангир-хан правил до 1845-го, хан Кенесары – до 1847 года).



Государственность джучидов возникла в пределах современного Казахстана и оставалась непрерывной в течение шести столетий.

В настоящее время потомков Джучи больше всего сохранилось именно на территории нашей страны. По некоторым оценкам, джучидов по мужской линии в современном Казахстане насчитывается около 25 тыс. человек. В то же время как, к примеру, в самой Монголии их практически нет. Это тоже феномен, загадка, ответ на которую должны дать будущие сотрудники создаваемого института.



Никто не оспорит и тот факт, что между Улусом Джучи и Казахским ханством существует самая прямая и неразрывная связь – преемственность. Так, одна из столиц Улуса Джучи – Сарайчик – находится на территории Казахстана (Атырауская область), и здесь погребены как ханы Улуг Улуса, так и Казахского ханства – по сути, близкие родственники.



Наверняка и при жизни потомки казахских ханов и султанов, погребенных в Сарайчике, прекрасно знали свои генеалогические таблицы, помнили о связи поколений правителей Улуса Джучи и Казахского ханства. В связи с этим «вторичное» возвращение в междуречье Урала и Волги султана Бокея со своими подданными в 1801 году – тоже не из разряда случайных явлений.



Еще один немаловажный факт: тот же великий Касым, «собиратель казахских земель», правивший в начале XVI века, как и все казахские ханы, четко позиционировал себя главным наследником не только трона хана Джучи, но и самого Чингисхана, что, к слову, никем из его современников никогда не оспаривалось.



Для своего времени он был человеком, которого отчетливо олицетворяли с одним из главных потомков Чингисхана. К примеру, правитель Мавераннахра, его двоюродный брат Мухаммад Шайбани-хан обращался к нему как к более старшему хану и наместнику самого Чингисхана с таким хвалебным эпитетом: «Светлоликий, подобный лучу солнца, наследник короны и престола Чингисхана хан ибн хан Дешт-и-Кипчака Касым».

И наконец, случайно или нет, но Казахстан – единственная суверенная страна в мире, сохранившая элементы государственности, идущие еще со времен хана Джучи, а остальные тюркские народы, входившие в состав Улуса Джучи, не имеют суверенной государственности или же находятся в качестве автономии в составе других государств.



Хозяйственно-культурный тип, язык, религия, традиции и обычаи, даже антропологический тип населения Улуса Джучи и Казахского ханства – идентичные.

Необходимость создания НИИ изучения Улуг Улуса бесспорна. Казахстан является одним из основных правопреемников Улуг Улуса. Долгое время изучение этого периода нашей истории – почти 200 лет – было предано практически полному забвению.

Потребуются десятилетия (если не столетия!) для скрупулезного и системного изучения этого периода истории Казахстана для восполнения данного научного пробела. На базе будущего института сформируется своя научная школа, будут подготовлены кадры новой формации, будут изданы новые журналы, монографии, сборники документов…



Казахстан – государство, которое по площади занимает 9-е место в мире, и значительная часть политических и военных событий этой малоизученной нами эпохи (начало XII I– середина XV веков) и Улуса происходила именно на нашей территории. Это тоже нельзя забывать.



В настоящее время идет полным ходом процесс подготовки нового многотомного академического издания – «История Казахстана», где третий том планируется полностью посвятить Улусу Джучи, что актуализирует необходимость создания нового научного учреждения, готового выступить основным исполнителем этого тома.



К сожалению, сегодня в отделе древней и средневековой истории Казахстана и сопредельных территорий Института истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова (ИИЭ) нет специалистов по Улусу Джучи. Более того, их очень мало во всем Казахстане, а те, которые есть, разбросаны по стране и не только (3 специалиста – в столице, 1 – за рубежом, 1 – в Алматы, 1 – в Костанае). В 2021 году четыре докторанта ИИЭ, обучающиеся на базе Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, выбрали темы своих диссертаций, близкие к истории и эпохе Улуса Джучи.



Одна из немаловажных проблем на пути создания нового института – его дислокация. Безусловно, в силу действия ряда геополитических и иных обстоятельств институт должен быть открыт в столице страны или в одном из северных городов Казахстана (например, Петропавловск, Кокшетау).



Так уже получилось, что при передислокации столицы из Алматы в Акмолу в 1997 году почти все НИИ, в том числе гуманитарного направления, остались на юге, на периферии, что несколько уменьшает их роль и значение в укреплении нашей безопасности и независимости. В этом плане Казахстан практически единственная страна в мире, где ведущие гуманитарные институты, призванные работать на развитие экономики и идеологии страны, оказались не в столице. Это создает определенные неудобства: центры принятия любых решений в сфере экономики, политики, идеологии находятся в Нур-Султане, а помогающие и содействующие их практической реализации – за тысячу километров.



В Казахстане богатая история, большая территория, а также огромные финансово-материальные активы и ресурсы, и наше правительство может вполне безболезненно открыть десятки новых гуманитарных институтов на севере и севере-востоке страны. Именно эти районы Казахстана абсолютно не изучены ни в историческом, ни в археологическом, ни в фольклорном, ни в географическом, ни в других аспектах, что позволяет некоторым политическим оракулам ряда государств вольно трактовать нашу историю и культуру, оставляя нам жалкую участь и долю якобы «арендаторов» своих же исконных земель.



В то же время почти все НИИ, расположенные в Алматы, следует обязательно сохранить там же: у них есть своя история, своя ниша, сложившаяся научная традиция, привыкшие к теплому Алматы и его окрестностям научные кадры. Да и на юге геополитические и другие события внутреннего и внешнего порядков последних лет также обязательно требуют функционирования там нынешних гуманитарных институтов.



Первоочередные шаги нового института, на наш взгляд, состоят в следующем. С первых же дней следует «стянуть» всех немногих отечественных специалистов, а также пригласить на договорной основе ученых данного научного направления из других государств (Венгрия, Россия (Москва, Казань), Украина). Принять в докторантуру в 2021 году не менее 10 талантливых молодых людей, изъявивших желание изучать историю Улуса Джучи.



Институт должен принять активное участие в подготовке третьего тома (по изучению Улуг Улуса) «Истории Казахстана с древнейших времен до наших дней». Предстоит деятельное участие в написании краткой истории Казахстана для иностранной аудитории.



На повестке дня и проблема комплексного изучения историографии Великой степи периода XIII – середины XV веков. Особо актуальными являются выявление и введение в научный оборот редких архивных источников по изучаемой эпохе из отечественных и зарубежных архивохранилищ с прямым переводом на государственный язык.



Эти исследования надо проводить и в рамках реализации программы «Архив-2025», работая в странах Ближнего Востока, Азии, Восточной и Западной Европы, осуществляя выявление, сбор, публикацию новых источников по истории Улуса Джучи.



Важным представляется вопрос сбора и систематизации всех имеющихся письменных источников, начиная с эпохи Улуса Джучи и до ликвидации государственности на территории Казахстана (середина XIX века). Требуются изучение духовной культуры, религии, фольклора, реконструкция хозяйства и быта, традиций и обычаев населения на территории Казахстана этого периода. Предстоят сбор и систематизация имеющихся карт той эпохи, а также составление интерактивной научной исторической карты «От Улуса Джучи до отмены ханской власти».



В планах нового научного учреждения должна быть организация историко-этнологических, фольклорных, археологических, географических, архивных и иных экспедиций в Казахстане и за его пределами – в местах компактного проживания казахов и других носителей общей истории Улуса Джучи.



Параллельно должен идти процесс издания качественно новых школьных и вузовских учебников с акцентом на Улус Джучи. На одном из первых мест должно быть и издание международного научного журнала с последующим вхождением в базу данных Scopus. Мы бы хотели быть организаторами и участниками ежегодных международных конференций по истории Улуса Джучи...



В обсуждении вопроса создания нового института есть небольшая часть скептиков. Что можно им сказать? Примерно 200 лет нашей богатейшей истории выпали из исторической памяти, и в этом вины ученых нет. Данный период надо непременно изучать. Да, потребуются определенные финансовые расходы и выделение солидного штата сотрудников. Но, например, в Чехии и Польше, в других европейских государствах есть институты, которые изучают небольшой период своей истории, например, эпоху политических репрессий (20–30 лет), и при этом штаты у таких НИИ нередко «зашкаливают» за 1 000 человек! А у нас здесь 200 лет практически полного забвения и беспамятства!



Поэтому такой институт должен обязательно открыться. Это диктует сегодняшняя геополитическая ситуация. Это нужно нашей исторической науке. Необходимость дальнейшего укрепления нашей независимости также требует быстрейшей реализации данного начинания. Специалистам надо объединиться и начать совместную работу, отказавшись от проигрышного противостояния и пустой дискуссии.

Со стороны Администрации Президента, Правительства страны, Министерства образования и науки есть полное понимание и поддержка. Только надо работать. Сообща. Продуктивно. Во имя будущего.

