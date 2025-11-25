В Казахстане младенческая смертность за 9 месяцев снизилась на 19,3%

Здравоохранение
84

На заседании коллегии Министерства здравоохранения первый вице-министр Тимур Султангазиев сообщил о значительном прогрессе страны в снижении младенческой смертности,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 9 месяцев показатель младенческой смертности снизился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,84 на 1000 живорожденных (в 2024 году – 7,24).

Тимур Султангазиев подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря системной работе по развитию первичной медицинской помощи, укреплению служб охраны материнства и детства, внедрению современных протоколов наблюдения за новорождёнными.

Также, по словам первого вице-министра, существует потенциал для улучшения показателей неонатальной смертности в трёх регионах: Атырауской, Абай и Жетісу областях.

Несмотря на достигнутый прогресс, Министерство здравоохранения продолжит работу по улучшению качества жизни детей. Особое внимание уделяется развитию педиатрических стационаров и служб на уровне ПМСП; созданию и расширению Центров раннего вмешательства (240 центров открыто в поликлиниках); укреплению патронажной службы и её доукомплектованию; усилению профилактики и раннего выявления заболеваний у детей.

«Здоровье каждого ребенка — наш приоритет. Мы видим положительные изменения и продолжим работу так, чтобы современные и качественные медицинские услуги были доступны в каждом регионе страны», – отметил первый вице-министр Тимур Султангазиев.

#Минздрав #младенческая смертность

Популярное

Все
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
В Шымкенте открыт молодежный хаб
В Атырау откроется хоккейная академия
Уберегла от смертельной опасности
За превышение наценки придется отвечать
Не выходи на тонкий лед!
Стена – не место для рекламы
Путевка в Гранд-финал
Нет границ у творчества
Шанс на жизнь
Первые в Центральной Азии
Отходы – не доходы, но их тоже нужно легализовать
Кукуруза полностью убрана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Новый центр мировой металлургии
Получил поддержку у акима
Соединить технологии, разум и сердце
Аксакалы сажают деревья
Потребитель, защищайся!
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Уверенный рост экономики Приаралья
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Пройдемся по индустриальной Караганде
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Более 1 млрд тенге взыскала в доход государства прокуратура Актюбинской области
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Шанс на жизнь
Более 40 операций провели медики в рамках гуманитарной мисс…
Шестерых казахстанцев спасли благодаря посмертным донорам
Мнимые медики лечили жителей области Жетісу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]