На заседании коллегии Министерства здравоохранения первый вице-министр Тимур Султангазиев сообщил о значительном прогрессе страны в снижении младенческой смертности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 9 месяцев показатель младенческой смертности снизился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,84 на 1000 живорожденных (в 2024 году – 7,24).



Тимур Султангазиев подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря системной работе по развитию первичной медицинской помощи, укреплению служб охраны материнства и детства, внедрению современных протоколов наблюдения за новорождёнными.

Также, по словам первого вице-министра, существует потенциал для улучшения показателей неонатальной смертности в трёх регионах: Атырауской, Абай и Жетісу областях.

Несмотря на достигнутый прогресс, Министерство здравоохранения продолжит работу по улучшению качества жизни детей. Особое внимание уделяется развитию педиатрических стационаров и служб на уровне ПМСП; созданию и расширению Центров раннего вмешательства (240 центров открыто в поликлиниках); укреплению патронажной службы и её доукомплектованию; усилению профилактики и раннего выявления заболеваний у детей.