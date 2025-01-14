В Казахстане многодетным семьям снизят налоговую нагрузку

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С января 2025 года произошли изменения и в налоговом законодательстве, которые повлияют на семейный доход. В частности, в статье 347 Налогового кодекса РК оговариваются важные нововведения для многодетных семей, сообщает Kazpravda.kz

Налоговый вычет для многодетной семьи применяется в совокупности на обоих родителей в размере не более 282 МРП (в 2025 году – 1 108 824 тенге), определённого за календарный год, в одном из следующих порядков:

1) для одного из родителей многодетной семьи в 23 МРП (в 2025 году – 90 436 тенге) за каждый месяц;

2) для каждого родителя многодетной семьи в 12 МРП (в 2025 году – 47 184 тенге) за каждый месяц.

Условие для налогового вычета: наличие в семье четырёх и более несовершеннолетних детей на 1 января календарного года, в котором применяется эта мера. Для подтверждения необходимо предоставить копии свидетельств о рождении детей.

Документы для получения налоговых льгот предоставляются в местные налоговые органы или в кадровую службу по месту работы – заявление на налоговый вычет.

Таким образом снижается налоговая нагрузка для многодетных семей.