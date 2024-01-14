В Казахстане может появиться самый большой стадион

Футбол
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В Актобе могут построить самый большой стадион в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фото из открытых источников

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, вместимость предполагаемого стадиона в Актобе может превысить аналогичные показатели "Астана Арены".

На данный момент столичный стадион является самым крупным в стране и вмещает порядка 30 000 зрителей. В то же время количество заявок на матчи чемпионата Казахстана и еврокубков в Актобе варьируются от 50 до 70 тысяч.

#футбол #Актобе #стадион

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