В Казахстане началась горячая пора для борьбы с саранчой

Сельское хозяйство, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В правительстве РК и регионах создаются комиссии для оперативной работы по предотвращению распространения саранчи и проведению фитосанитарных мероприятий, сообщает Kazpravda.kz. со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: pixabay.com

Такое решение принято на прошедшем 13 мая совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.

Май-июнь – самая горячая пора для обработки земель от саранчи. Именно в это время начинается массовое отрождение личинок.

«По нашим прогнозам, повсеместные противосаранчовые мероприятия начнутся на юге и западе страны с 20 мая, на севере, востоке и в центре – с 30 мая, когда температура установится на отметках +25-30 градусов и начнется массовое отрождение личинок. Для борьбы с саранчовыми уже приобретен запас пестицидов для обработки 2,46 млн га площадей. Всего необходимо 2,5 млн га. Уже заключены договоры на услуги по химической обработке 1,9 млн га площадей, по остальным продолжаются конкурсные процедуры. Обрабатывающая техника находится в областях, пестициды доставляются со складов хранения по мере необходимости. Ждем наступления фазы массового отрождения и развития личинок для начала соответствующих работ», — заявил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Начиная с 16 апреля Туркестанская область первой начала зачистку от особо опасной марокканской саранчи. Общая площадь обработки – 272 тыс. га. На сегодня уже обработано 88% запланированной территории, это 240,3 тыс. га полей. Химобработка проводится наземной (101 ед.) и воздушной (6 ед.) техникой. Используемые препараты: «Пиларкинг в.к.» (14,3 тыс. га), «Тиаметрин с.к.» (189,8 тыс. га) «Карат супер к.э.» (18,2 тыс. га), «Ацет 200 р.н» (18 тыс. га). 

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на совещании отметил, что все регионы должны активней задействовать технику для мониторинговых мероприятий. В борьбе с саранчовыми очень важно своевременно и верно установить места отложения личинок. Учитывая масштабы прогнозируемого распространения саранчи, а это 2,5 млн гектаров, мониторинг, помимо традиционных способов, проводится и с помощью дронов. Как показывает практика, применение дронов в 5-10 раз ускоряет мониторинговые мероприятия. Поэтому акиматам рекомендовано по возможности использовать и дроны для обнаружения мест личинок.  

Постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях. Между сельскохозяйственными ведомствами приграничных стран составлены планы мониторинга. В частности, проводятся совместные обследования с узбекскими и российскими специалистами. 

«Единственный результат, который я жду от всей этой работы, – чтобы саранча не встала на крыло. Поэтому в течение недели создаем центральную комиссию в правительстве под моим руководством и региональные во главе с курирующим замакимом области для оперативной работы по борьбе с саранчой. Отключаем формальный подход, подключаем все необходимые ресурсы, особенно людские, для тщательного исследования территорий и точечной обработки земель. Привлекайте людей с биржи труда. С завтрашнего дня все руководители МСХ выезжают в регионы с высокой угрозой распространения саранчи для контроля необходимых мероприятий. Лично буду контролировать ситуацию на местах и каждую неделю заслушивать все регионы до тех пор, пока не будет полностью снята угроза распространения саранчи», — обозначил задачу вице-премьер.

#Правительство #сельское хозяйство #саранча

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