Фото: пресс-служба правительства РК

В Казахстане внедрен метод лечения рака, снижающий лучевую нагрузку на 60-70% - протонная терапия. Ее преимущество заключается в минимальном воздействии на здоровые ткани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

По словам старшего медицинского физика Национального научного онкологического центра Алуы Қанатқызы, технология позволяет снизить лучевую нагрузку на здоровые органы на 60-70% по сравнению со стандартной терапией.

В отличие от традиционного облучения протоны высвобождают почти всю свою энергию строго в заданной глубине, то есть непосредственно в опухоли. Это позволяет атаковать раковые клетки с высокой точностью, не затрагивая ткани, расположенные за новообразованием, что делает терапию одной из самых щадящих.

Новый лечебный комплекс рассчитан на проведение до 1 тыс. процедур в год. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием, включая вращающуюся на 360 градусов систему и роботизированный стол для обеспечения максимальной точности.