Это одна из самых передовых методик лучевого лечения
В Казахстане внедрен метод лечения рака, снижающий лучевую нагрузку на 60-70% - протонная терапия. Ее преимущество заключается в минимальном воздействии на здоровые ткани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК
По словам старшего медицинского физика Национального научного онкологического центра Алуы Қанатқызы, технология позволяет снизить лучевую нагрузку на здоровые органы на 60-70% по сравнению со стандартной терапией.
В отличие от традиционного облучения протоны высвобождают почти всю свою энергию строго в заданной глубине, то есть непосредственно в опухоли. Это позволяет атаковать раковые клетки с высокой точностью, не затрагивая ткани, расположенные за новообразованием, что делает терапию одной из самых щадящих.
Новый лечебный комплекс рассчитан на проведение до 1 тыс. процедур в год. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием, включая вращающуюся на 360 градусов систему и роботизированный стол для обеспечения максимальной точности.
«Протонная терапия проводится на всех стадиях, но особенно эффективна при лечении детей ввиду растущего организма, а также при рецидивах после ранее полученной уже лучевой терапии. Так как раковые ткани вырабатывают радиорезистентность, протоны и их высокая точность доставки позволяют подвести необходимую дозу к опухоли, минимально затрагивая ранее облученные структуры и снижая риск тяжелых осложнений», — отметила Алуа Қанатқызы.