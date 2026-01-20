В Казахстане опубликуют семитомник по академической истории страны

183
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил в Кызылорде на V заседании Национального курултая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

 «Этой весной завершатся работы по созданию документального фильма о Жошы хане. О начале этого масштабного проекта я сообщил на заседании Курултая, прошедшем в Атырау. Премьера многосерийного фильма состоится на авторитетных международных платформах», - сказал Глава государства.

По словам Президента, это произведение будет способствовать продвижению бренда Золотой Орды во всем мире. Однако при обращении к такой исторической теме важно не только создать привлекательный визуальный образ, но прежде всего продумать глубокое содержание и смысл.

«Поэтому по моему поручению в мае будет организован международный симпозиум, посвящённый истории Золотой Орды. На мероприятие будут приглашены авторитетные учёные со всего мира», - продолжил Президент.

Большое внимание также уделяется и изучению общетюркской цивилизации.

В сентябре вместе с российскими коллегами и представителями других стран планируется провести международную конференцию «Большой Алтай – прародина тюрков».

«Пять лет назад в своей статье «Независимость превыше всего» мной была поставлена задача подготовить новую академическую историю нашей страны с использованием современных научных подходов. К концу года эта масштабная и, без преувеличения, фундаментальная исследовательская работа завершится – будет издан объемный семитомник по академической истории Казахстана», - подчеркнул Глава государства.

Данный труд станет важным вкладом в укрепление государственности и процесс формирования целостного исторического самосознания нации.

«Символично, что это важное научное событие совпадает с 35-летием Независимости Казахстана. Именно так, реальными делами, мы должны отметить эту историческую веху», - добавил Президент.

#Казахстан #Токаев #история

Популярное

Все
Какие изменения ждут Атырау?
Олимпиада в прямом эфире
Все дело в пене из полиуретана
Среди лучших педагогов мира
Дебют Чеснокова за «Хартс»
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
Загадка трех колокольчиков
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
У Казахстана – четыре квоты
Проявили характер на старте турнира
Открылась именная smart-аудитория
Когда мороз становится угрозой
Популярность библиотек растет
Сюрприз на церемонии присяги
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Подарили рыбный день
Операции при помощи робота
Непривитые малыши болеют корью
Новый перечень нуждается в разъяснениях
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
В отдаленном ауле – новая школа
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Кайсар» метит в призеры?
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Токаев: В ФСМС разворовываются огромные средства, а фельдше…
Токаев предложил создать Народный Совет Казахстана
У Токаева появится заместитель
Технологии не способны устранить управленческий хаос – През…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]