Об этом Глава государства заявил в Кызылорде на V заседании Национального курултая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Этой весной завершатся работы по созданию документального фильма о Жошы хане. О начале этого масштабного проекта я сообщил на заседании Курултая, прошедшем в Атырау. Премьера многосерийного фильма состоится на авторитетных международных платформах», - сказал Глава государства.

По словам Президента, это произведение будет способствовать продвижению бренда Золотой Орды во всем мире. Однако при обращении к такой исторической теме важно не только создать привлекательный визуальный образ, но прежде всего продумать глубокое содержание и смысл.

«Поэтому по моему поручению в мае будет организован международный симпозиум, посвящённый истории Золотой Орды. На мероприятие будут приглашены авторитетные учёные со всего мира», - продолжил Президент.

Большое внимание также уделяется и изучению общетюркской цивилизации.

В сентябре вместе с российскими коллегами и представителями других стран планируется провести международную конференцию «Большой Алтай – прародина тюрков».

«Пять лет назад в своей статье «Независимость превыше всего» мной была поставлена задача подготовить новую академическую историю нашей страны с использованием современных научных подходов. К концу года эта масштабная и, без преувеличения, фундаментальная исследовательская работа завершится – будет издан объемный семитомник по академической истории Казахстана», - подчеркнул Глава государства.

Данный труд станет важным вкладом в укрепление государственности и процесс формирования целостного исторического самосознания нации.