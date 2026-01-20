Об этом Глава государства заявил в Кызылорде на V заседании Национального курултая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Этой весной завершатся работы по созданию документального фильма о Жошы хане. О начале этого масштабного проекта я сообщил на заседании Курултая, прошедшем в Атырау. Премьера многосерийного фильма состоится на авторитетных международных платформах», - сказал Глава государства.
По словам Президента, это произведение будет способствовать продвижению бренда Золотой Орды во всем мире. Однако при обращении к такой исторической теме важно не только создать привлекательный визуальный образ, но прежде всего продумать глубокое содержание и смысл.
«Поэтому по моему поручению в мае будет организован международный симпозиум, посвящённый истории Золотой Орды. На мероприятие будут приглашены авторитетные учёные со всего мира», - продолжил Президент.
Большое внимание также уделяется и изучению общетюркской цивилизации.
В сентябре вместе с российскими коллегами и представителями других стран планируется провести международную конференцию «Большой Алтай – прародина тюрков».
«Пять лет назад в своей статье «Независимость превыше всего» мной была поставлена задача подготовить новую академическую историю нашей страны с использованием современных научных подходов. К концу года эта масштабная и, без преувеличения, фундаментальная исследовательская работа завершится – будет издан объемный семитомник по академической истории Казахстана», - подчеркнул Глава государства.
Данный труд станет важным вкладом в укрепление государственности и процесс формирования целостного исторического самосознания нации.
«Символично, что это важное научное событие совпадает с 35-летием Независимости Казахстана. Именно так, реальными делами, мы должны отметить эту историческую веху», - добавил Президент.