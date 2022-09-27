В Казахстане ожидают большого потока туристов из Саудовской Аравии

В Казахстане увеличилось число туристов из Саудовской Аравии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев встретился с министром хаджа и умры Королевства Саудовской Аравии Тауфиком бен Фаузаном аль-Рабиа.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Центр мировой культуры имени короля Абдулазиза (Ithra) Королевства Саудовской Аравии организует в Казахстане выставку, которая с помощью современных технологий расскажет о жизни Пророка Мухаммада (с.ғ.с.).

Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере туризма. Даурен Абаев отметил, что сейчас для граждан Саудовской Аравии действует безвизовый режим на 30 дней. В этом году были проведены два road show для саудовских туроператоров.

«Сейчас мы наблюдаем большой интерес со стороны туристов из Саудовской Аравии. Мы готовы совместно разработать проекты по развитию отрасли. К тому же, по сравнению с прошлым годом, поток туристов из Саудовской Аравии увеличился в 2 раза», – сказал Абаев.

Встреча министров состоялась в Национальном музее РК. Делегация из Саудовской Аравии ознакомилась с уникальными экспонатами, также гостям представили тревел-видео.

«Ожидается большой поток туристов из Саудовской Аравии. Действительно, мы восхищены красотой природы Казахстана. Вчера успели посетить «Шымбулак» и встретили наших граждан, которые отдыхают здесь. По сути, саудовцы являются одними из самых привлекательных туристов. В Казахстане много исторических мест. Мы намерены приложить все усилия, чтобы создать необходимые условия для развития сферы туризма», – сказал министр хаджа и умры Королевства Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан аль-Рабиа.