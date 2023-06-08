В Казахстане по поручению Главы государства разрабатывается Комплексный план развития машиностроения
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Марина Демченко
В этом году отраслевым министерством созданы рабочие группы по семи направлениям, в том числе горно-металлургическому, электротехническому, нефтегазовому, железнодорожному, сельскохозяйственному машиностроению. Мероприятия плана нацелены улучшить основные условия развития отрасли, решить проблему продвижения отечественной продукции на внутреннем рынке и дальнейшего расширения экспорта.