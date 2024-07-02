В Казахстане появится крупный распределительный центр электронной коммерции

Международное сотрудничество, Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На встрече министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева с председателем правления и основателем YTO Express Co. Ю Вэйцзя обсуждено строительство одного из крупнейших распределительных центров электронной коммерции в Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минторговли

Фото: пресс-служба Минторговли

Этот центр обеспечит оперативную обработку товаров и их доставку в страны ЕС, ЕАЭС и Центральной Азии.

Внедрение интеллектуальных IT-решений позволит полностью автоматизировать логистические процессы и обеспечить таможенное сопровождение поставок. 

Арман Шаккалиев отметил, что рынок электронной торговли в Казахстане стремительно развивается, демонстрируя ежегодный рост более 20%.

«Китайский рынок электронной коммерции поражает своими объемами, где более 70% продаж осуществляется онлайн. Казахстан, с его выгодным географическим положением, стремится стать ключевой транзитной зоной международной электронной торговли. Совместный проект с Казпочтой по созданию распределительного центра в Казахстане придаст новый импульс развитию трансграничной торговли», – сообщил министр.

Председатель правления YTO Express Co. Ю Вэйцзя подчеркнул, что этот проект является уникальным в Центральной Азии и охватит весь регион. Для расширения глобальных логистических узлов компания также планирует построить еще 5 распределительных центров в других странах.

«В прошлом году мы начали активно сотрудничать с акиматом Алматы. Это долгосрочный проект, который усилит взаимовыгодное и продуктивное сотрудничество двух стран. Для основы сотрудничества мы открыли в Китае 3 бондовых склада: в Шанхае, Нанкине и Ухане. Этот проект единственный в Центральной Азии, который охватит весь регион. Помимо этого распределительного центра, мы планируем построить еще 5 центров в США, Бразилии, Таиланде, Будапеште и Дубае», – сообщил Ю Вэйцзя.

Китайская сторона намерена реализовать проект в ближайшей перспективе. Арман Шаккалиев подтвердил готовность Казахстана продолжать активную работу. По итогам встречи стороны договорились подписать план совместных действий.

#казахстан #Китай #Минторговли #электронная торговля

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