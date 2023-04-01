В Казахстане появится межведомственныя комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Общество
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Новая комиссия будет работать при Министерстве просвещения Республики Казахстан.

Фото: Kazpravda.kz

Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав планируют создать при Министерстве просвещения РК. Проект соответствующего приказа опубликован на сайте Открытых НПА, передает Кazpravda.kz.

Опубликован приказ министра просвещения РК Гани Бейсембаева. 

"Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Министерстве просвещения Республики Казахстан образуется для выработки предложений по обеспечению реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов", – говорится в пояснительной записке к документу.

Комиссия будет обеспечивать:

  • контроль за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка;
  • Содействовать в развитии сети организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и обеспечение мониторинга их деятельности;
  • Координировать деятельность заинтересованных органов в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания, а также в осуществлении иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;
  • Координировать деятельность нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Проект документа направлен на экспертизу в общественный совет по вопросам образования и защите прав детей при Министерстве просвещения, Республиканскую ассоциацию частных организаций образования, Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", Научно-исследовательский институт государства и права имени Гайрата Сапаргалиева.

#комиссия #несовершеннолетние #защита

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