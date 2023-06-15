Требования к скейт-паркам введут в Казахстане

Общество, Спорт
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Предполагается, что применение стандарта защитит пользователей, зрителей и третьих лиц от возможных опасностей при использовании скейтов.

Фото: Kazpravda.kz

Казахстанский институт стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК разработал требования к скейт-паркам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как поясняет разработчик, из-за растущей популярности скейт-парки в современных городах становятся все более доступными для различных категорий населения. Однако безопасность, считают в КазСтандарте, является важным аспектом использования этих объектов. В свете этого, в Казахстане представлены новые требования безопасности для скейт-парков, направленные на защиту любителей этого вида спорта.

«Проект стандарта будет включать требования безопасности, испытаний, маркировки и информации от производителей, а также рекомендации для пользователей. Его цель – защитить пользователей скейт-парков, зрителей и третьих лиц от возможных опасностей при использовании этих объектов», - отметил генеральный директор КазСтандарта Габит Мухамбетов.

Как пояснили в институте, каждый скейт-элемент должен обеспечивать безопасное пространство не менее 2 000 мм по всей окружности, а металлические крепежные соединения и деревянные детали должны быть защищены от гниения и коррозии.

Кроме того, в проекте стандарта будут установлены требования к отводу и дренажу поверхностных вод, а также проведению испытаний конструкции используемого оборудования.

Проект стандарта размещен на официальном сайте разработчика для публичного обсуждения.

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