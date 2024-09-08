В Казахстане празднуют День семьи

Общество
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Главная идея праздника – отметить значимость национальных и семейных ценностей, культивирование позитивного образа семьи и брака, передает Kazpravda.kz

Фото: nur.kz

Во второе воскресенье сентября в Казахстане празднуют День семьи. Праздник был учрежден в 2013 году.

В этом году была учреждена новая концепция празднования.

Со 2 по 8 сентября была проведена неделя, посвященная Дню семьи. Каждая дата проходила под определенной тематикой – семейные традиции, планирование брака, репродуктивное здоровье, осознанное родительство, семейный досуг и др.

Всего было проведено более 1000 мероприятий по всей стране с охватом 1 млн человек.

Сегодня казахстанцы запустили акцию «Отбасым - менің байлығым». Приглашаем присоединиться к ней, опубликовав в социальных сетях фотографию своей семьи.

#праздник #День семьи #Минкультинформ

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