Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особое внимание в законопроекте уделяется цифровизации и обеспечению прозрачного учёта газа при его реализации на внутреннем рынке. Предусматриваются государственное регулирование деятельности частных газораспределительных организаций и изменение подходов к ценообразованию. Отдельным блоком усиливается контроль за реализацией проектов газификации со стороны национального оператора в сфере газа и газоснабжения.

В рамках поправок вводится запрет на транспортировку товарного газа по газораспределительной системе одновременно двумя и более газораспределительными организациями по аналогии с магистральными газопроводами. При этом для них устанавливаются требования по осуществлению непосредственного подключения к магистральному газопроводу. Кроме того, предусматривается возможность строительства газопроводных сетей частными инвесторами с последующим их отчуждением газораспределительным организациям после возмещения расходов на строительство.

Для бытовых потребителей установят норму потребления товарного газа. Законопроектом по вопросам газоснабжения устанавливается разграничение понятий «коммунально-бытовой потребитель» и «промышленный потребитель». Местные исполнительные органы будут утверждать нормы потребления товарного газа для всех бытовых потребителей согласно правилам Министерства энергетики.

Национальный оператор в сфере газа и газоснабжения будет наделён функциями по согласованию задания на проектирование строительства газопроводов, строящихся за счёт государственного бюджета, и осуществлению контроля за ходом строительства бюджетных проектов газоснабжения. Кроме того, акиматы напрямую будут передавать национальному оператору в сфере газа и газоснабжения газопроводы, построенные за счёт бюджетных средств.

К газовым заправкам усилят требования безопасности. В рамках одобренных поправок по вопросам газоснабжения планируется наделить местные исполнительные органы полномочиями по установлению предельного количества автогазозаправочных станций.

Кроме того, законопроект предусматривает меры по повышению уровня безопасности газовых автозаправок. В частности, предлагается предусмотреть подземное размещение ёмкостей для новых автогазозаправочных станций, а для действующих – установить переходный период с обязанностью приведения размещения ёмкостей в подземное исполнение до 1 января 2031 года. Также запрещается заправка транспортных средств и бытовых газовых баллонов вне установленных законодательством мест.