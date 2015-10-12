В Казахстане проживают свыше 20 тысяч румын

Общество
1835
Меруерт Нургазинова
Фото: Kazpravda.kz
В Казахстане проживают свыше 20 тысяч румын. Об этом рассказал заместитель председателя, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Румын в Казахстане – более 20 тысяч. В основном живут в Караганде, в Павлодаре. Но есть в стране этнические группы, которые состоят из тысячи человек. Они все под защитой государства. Я думаю, это самый главный вопрос", – сказал Ералы Тугжанов. 

Он также добавил, что, независимо от количества человек в этнической группе, каждому создаются "условия прикосновения" к своим истокам – языку, традициям и культуре.

"Президент страны создал специальное этнокультурное объединение. Государство выделяет деньги на одежду (национальную – Прим. автора), создал дома дружбы. Более того, я хочу сказать, что в Казахстане нет межэтнических проблем", – отметил глава Секретариата АНК.

В свою очередь госсекретарь МИД Румынии Себастиан Хотка сообщил, что его народ распространен по всему миру.

"Мы признаем их как единый народ Румынии, потому что они все говорят на румынском языке. Я возглавляю департамент, который работает за границей. Мы беспокоимся о поддержке своих культур. Я благодарен, что вы беспокоитесь о всех нациях в вашей стране. Нам нужен мир", – отметил он.

"За наших румын беспокоиться не надо. У нас все этнические группы, независимо от количества, обладают равными правами", – с улыбкой заметил Тугжанов.

В целом, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития межкультурного диалога, важные направления гуманитарного взаимодействия, а также деятельность АНК в рамках его международного партнерства, особенности казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия.

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в РК Николае Уреке, советник министерства иностранных дел Румынии Раду Косма, 2-й секретарь посольства Румынии по политическим вопросам Элис Христи, заместитель заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан Леонид Прокопенко, а также представители общественных объединений.

Популярное

Все
Ансамбль песни и танца Национальной гвардии РК дал большой концерт в Усть-Каменогорске
Юные туристы совершили путешествие на овеянную легендами гору Казыгурт
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
В Алматинской области вновь горела стихийная мусорная свалка, закрытия которой местные жители требуют несколько лет
Против фейков и манипуляций
Бег по замкнутому кругу
Кентауская ТЭЦ-5 сегодня замыкает тройку лидеров в антирейтинге по степени изношенности оборудования казахстанских теплоэнергоцентралей
На острове детской мечты
Дорога вода к поливу
Модницы Кангюй носили золотые серьги
Помощь ВИЧ-инфицированным: психологический аспект
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Опасные лекарства из Индии под видом казахстанских хотели поставить в медучреждения РК – видео
На новый энергетический котел Темиртауской ТЭЦ-2 устанавливают барабан, который лет 30 пролежал под открытым небом
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
Общественнице из Алматинской области выписали штраф за... проведенный по ее инициативе мелкий ремонт уличной дороги
У жительницы Петропавловска Ольги Поповой неожиданно для нее самой завелся… второй муж
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Где напиться чистой водицы?
Экологический туристический маршрут обновили при поддержке программы развития Организации объединенных наций (ПРООН)
Двенадцать лет в местах лишения свободы проведет бывший капитан КНБ
Вприкуску со Staphylococcus и Salmonella
Более 40 человек погибли из-за наводнений на севере Индии
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
В области Улытау с июля подорожали коммунальные услуги
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
Майора полиции Ержана Абдраманова наградили медалями Министерства по ЧС РК – «За спасение утопающего» и МВД РК – «За вклад в обеспечение правопорядка»
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане

Читайте также

Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские в…
Юные туристы совершили путешествие на овеянную легендами го…
Видео с якобы искусственными облаками над Алматы распростра…
Докторенок Алия получила подарки от президента в свой день …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]