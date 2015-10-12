В Казахстане проживают свыше 20 тысяч румын. Об этом рассказал заместитель председателя, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Румын в Казахстане – более 20 тысяч. В основном живут в Караганде, в Павлодаре. Но есть в стране этнические группы, которые состоят из тысячи человек. Они все под защитой государства. Я думаю, это самый главный вопрос", – сказал Ералы Тугжанов.
Он также добавил, что, независимо от количества человек в этнической группе, каждому создаются "условия прикосновения" к своим истокам – языку, традициям и культуре.
"Президент страны создал специальное этнокультурное объединение. Государство выделяет деньги на одежду (национальную – Прим. автора), создал дома дружбы. Более того, я хочу сказать, что в Казахстане нет межэтнических проблем", – отметил глава Секретариата АНК.
В свою очередь госсекретарь МИД Румынии Себастиан Хотка сообщил, что его народ распространен по всему миру.
"Мы признаем их как единый народ Румынии, потому что они все говорят на румынском языке. Я возглавляю департамент, который работает за границей. Мы беспокоимся о поддержке своих культур. Я благодарен, что вы беспокоитесь о всех нациях в вашей стране. Нам нужен мир", – отметил он.
"За наших румын беспокоиться не надо. У нас все этнические группы, независимо от количества, обладают равными правами", – с улыбкой заметил Тугжанов.
В целом, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития межкультурного диалога, важные направления гуманитарного взаимодействия, а также деятельность АНК в рамках его международного партнерства, особенности казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия.
Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в РК Николае Уреке, советник министерства иностранных дел Румынии Раду Косма, 2-й секретарь посольства Румынии по политическим вопросам Элис Христи, заместитель заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан Леонид Прокопенко, а также представители общественных объединений.