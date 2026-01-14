В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС

Здравоохранение
124
Онкоскрининги станут доступны гражданам независимо от их страхового статуса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января 2026 года пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) расширился, теперь ряд хронических заболеваний включен в число медицинских услуг, оказываемых в рамках этой системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

По данным Фонда социального медицинского страхования, в пакет ОСМС включаются такие заболевания, как сахарный диабет, детский церебральный паралич, ревматизм, системные поражения соединительной ткани.

Таким образом, ОСМС покрывает большинство хронических болезней, кроме 11 социально значимых заболеваний, финансируемых по ГОБМП. В их числе - туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, психические расстройства, орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни ЦНС, эпилепсия, острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев), инсульты (в течение года).

Предполагается, что расширение единого пакета позволит усилить гарантии по ранней диагностике социально значимых заболеваний. В частности, онкоскрининги станут доступны всем гражданам Казахстана независимо от их страхового статуса.

Отмечается, что в настоящее время в рамках ГОБМП диагностика проводится только по туберкулёзу и ВИЧ-инфекции, тогда как диагностика остальных социально значимых заболеваний осуществляется по линии ОСМС.

При этом незастрахованные сохранят доступ к базовому пакету медицинских услуг, таких как:
- Первичное обращение в поликлиники;
- Вакцинация и онкоскрининги на раннюю диагностику;
- Диагностика при подозрении на социально-значимые заболевания;
- Скорая медицинская помощь;
- Экстренная медицинская помощь пациентам при жизнеугрожающих состояниях;
- Диагностика, лечение, профилактика, бесплатное АЛО при всех СЗЗ;
- Медицинская помощь при инфекционных заболеваниях;
- Обеспечение препаратами крови;
- Паллиативная помощь и длительный уход за тяжелыми пациентами.

Всеобщая доступность онкоскринингов в пакете ГОБМП позволит проводить своевременную эффективную диагностику и лечение рака на ранних стадиях. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и необходимые препараты бесплатно. Более 12 миллионов человек входят в льготные категории – за них платит государство.

Кроме того, с 1 января 2026 года около 1 миллиона людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут застрахованы за счёт местных исполнительных органов. Чтобы узнать, относятся ли граждане к категориям «D» или «E», им необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Статус застрахованного дает горожанам доступ к бесплатным анализам, диагностике, консультации врачей, плановым операциям, лечению и реабилитации по ОСМС.

Проверить статус можно через любой из следующих инструментов:
- SaqtandyryBot в Telegram
- сайт ФСМС
- мобильное приложение Qoldau 24/7;
- сайт eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile;
- мобильные приложения некоторых БВУ.

