В субботу под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание, посвященное анализу факторов инфляции и выработке оперативных мер по ее сдерживанию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам первого вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, в августе годовая инфляция ускорилась до 12,2% (в июле – 11,8%). Наиболее заметный рост цен отмечен в Карагандинской (14,4%), Ұлытау (13,6%), Акмолинской (13%), Атырауской (12,8%), Северо-Казахстанской (12,6%), Актюбинской (12,5%), Западно-Казахстанской (12,4%) областях, а также в Астане (12,8%) и Алматы (12,7%).

«Основное влияние оказали платные услуги – коммунальные (+2,9%), транспортные (+1,7%) и в сфере здравоохранения (+0,9%)», — отметил Азамат Амрин.

Непродовольственные товары в среднем подорожали на 1%. При этом зафиксировано удешевление отдельных категорий: холодильников и морозильников (-1,5%), кухонных плит (-6,3%), стеклянных изделий и столовых приборов (-0,1%).



С начала второго квартала темпы продовольственной инфляции снизились вдвое: в августе зафиксирован рост лишь на 0,5%. Четвертую неделю подряд сохраняется нулевой рост цен на социально значимые продукты питания, что впервые с начала года позволило снизить их индекс до 7,8%.



По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, существенное влияние на продовольственную инфляцию оказывает импортная продукция (23–27% в структуре продтоваров). Для эффективного сдерживания продинфляции предложено усилить меры по программам импортозамещения.