По итогам января–декабря 2025 года производство шампанского в РК продемонстрировало значительный спад. За отчётный период в стране было выпущено 1,1 млн литров этого напитка — на 23,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Это наименьший показатель с 2015 года

Сектор отечественного производства шампанского находится в фазе затяжного снижения после пиковых показателей 2021-го, когда объём выпуска достигал 2,7 млн литров. Динамика последних лет остаётся отрицательной: в 2022 году производство сократилось на 29,4%, в 2023-м — на 22,8%, в 2024-м — на 5,4%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom

Несмотря на сокращение выпуска, спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на шампанское по-прежнему почти полностью обеспечивается за счёт отечественной продукции, хотя её доля постепенно уменьшается в пользу импортных поставок: 92,5% за январь–декабрь 2025 года против 94,9% за аналогичный период 2024-го.

Импорт продемонстрировал рост на 15,2%, достигнув 85,7 тыс. литров. Доля импорта увеличилась с 5,1% до 7,5%. Ключевым поставщиком остаётся Франция, на чью долю пришлось 73,9 тыс. литров (или 86,2% от всего объёма ввезённого шампанского) на сумму 4,4 млн долл. США, что соответствует средней стоимости 1 литра французского шампанского в 60,2 долл. США.

Второй по значимости экспортёр — Италия: 11,8 тыс. литров на сумму 72,7 тыс. долл. США. Итальянская продукция значительно дешевле французской: средняя стоимость 1 литра шампанского составила лишь 6,2 долл. США. Незначительный объём также был ввезён из Германии (всего 9 литров) по средней цене в 31,9 долл. США за литр.

Весь объём произведённого и завезённого шампанского был реализован на внутреннем рынке: 1,1 млн литров — на 21,9% меньше, чем за январь–декабрь 2024-го. Экспортные поставки по итогам прошлого года отсутствовали, а в 2024-м объём экспорта составлял символические 300 литров.

По итогам января текущего года цены на шампанское выросли на 1,7% за месяц, что стало наибольшим месячным удорожанием с сентября 2024 года. Для сравнения: в декабре был отмечен рост цен на 1%, а в январе 2025-го — на 0,8%. Стоит отметить, что шампанское дорожало 7 месяцев подряд и не дешевело с момента начала ведения статистики, то есть с 2011 года.

В годовом выражении шампанское подорожало на 10%. Текущий темп годового роста цен ниже, чем в январе 2025 года (11,5%) и в пиковом январе 2023-го (15,9%), однако выше уровней января 2018–2022 годов.

В региональном разрезе по итогам января 2026-го наиболее ощутимое удорожание шампанского в годовом выражении наблюдалось в Туркестанской области: сразу на 19,3%. Следом идут Карагандинская (на 17,7%) и Акмолинская (на 17,4%) области. Ощутимый рост цен выше среднего по стране также был зафиксирован в Атырауской (на 15,5%) и Алматинской (на 15,1%) областях и области Абай (на 15,3%).

Наименьшие темпы годового удорожания шампанского были отмечены в Шымкенте: лишь на 1,8%. Умеренная динамика также наблюдалась в Западно-Казахстанской (на 3,2%) и Жамбылской (на 4%) областях. В крупнейшем мегаполисе страны, Алматы, рост цен составил 7,6%, в столице — 6,1%.

В целом рынок шампанского в Казахстане переживает период сжатия. Производство продолжает сокращаться уже четвёртый год подряд, удерживаясь значительно ниже пиковых значений начала десятилетия. Одновременно уменьшается и общий объём реализации на внутреннем рынке, что указывает на ослабление спроса.

На этом фоне импорт постепенно наращивает долю на рынке, в абсолютном выражении оставаясь при этом небольшим и представленным преимущественно дорогой французской продукцией. В то же время ценовая динамика продолжает быть устойчиво восходящей: шампанское всё так же дорожает как в месячном, так и в годовом выражении.