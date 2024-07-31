Сроки назначения двух госпособий сократят в Казахстане

Соответствующий проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 августа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До одного рабочего дня будут сокращены сроки утверждения инвалидности и единовременного пособия на погребение, сообщает Kazpravda.kz

Проект приказа разработан для приведения НПА в соответствие с Социальным кодексом РК, а также в связи с автоматизацией процессов формирования, назначения и утверждения госсоцпособий по инвалидности по причинам общего заболевания или трудового увечья, а также единовременного пособия на погребение.

Документом предусматривается сокращение сроков оказания госуслуг через портал электронного правительства или в проактивном формате с 7 до 1 рабочего дня.