В Казахстане создадут Центр обеспечения жильём

Недвижимость, Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам реформирования жилищной политики. Закон разработан правительством во исполнение поручения главы государства о необходимости решения вопроса доступности жилья для граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой телеграм-канал палаты парламента

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В этих целях АО «Отбасы банк» преобразуют в национальный институт развития. Ему от местных исполнительных органов передаются такие функции, как постановка, учёт и распределение жилья.

Ко второму чтению депутаты внесли поправки, направленные на сохранение «Отбасы банка» в системе банков второго уровня и обязательного гарантирования депозитов. Также будет продолжено лицензирование его деятельности.

Кроме того, создаётся новая электронная база «Центр обеспечения жильём», которая будет содержать сведения о гражданах, нуждающихся в жилье и поставленных на учёт в «Отбасы банке».

При этом вводится норма об отказе в постановке на учёт казахстанцам, которые ранее уже получили жильё из государственного жилищного фонда и приватизировали его. Отказывать будут и тем, кто использовал ипотечный заём в рамках государственных программ.

Новым законом сохраняется первоочередное право на получение жилья из госжилфонда для четырёх категорий социально уязвимых слоёв населения. Это ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», а также многодетные семьи.

При этом дополнительно в перечень будут включены семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, и лица с инвалидностью 1 и 2 групп. При этом предоставление первоочередного права предусматривается в рамках распределяемого года.

Также сохраняется действующее право на безвозмездное получение в собственность занимаемого жилья из госжилфонда. Им могут воспользоваться 11 категорий граждан: ветераны войны, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, члены семей погибших на службе военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, граждане, пострадавшие от ядерных испытаний, и другие.

Законом предлагается обеспечивать жильём семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при спасении человеческой жизни и при охране правопорядка. Местные исполнительные органы будут обязаны обеспечить жильем данную категорию граждан не позднее одного года с момента гибели служащего.

Кроме того, не менее 70% от общего объёма жилья, предоставляемого в рамках мер государственной поддержки, будут распределять среди лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, семей, имеющих и воспитывающих детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных матерей, награждённых подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», а также награждённых орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетных семей и вдов (вдовцов). В данную группу войдут также ветераны ВОВ и приравненные к ним, ветераны боевых действий на территории других государств.

Поправками расширяется перечень социально уязвимых слоёв населения. Категория «вдовы» будет выделена в отдельную самостоятельную категорию. Новшество вводится в целях защиты интересов лиц, потерявших кормильца.

Депутаты также внесли поправки, благодаря которым ряд казахстанцев сможет получить занимаемое ими жильё в собственность. Право приватизации выданного им жилья получат граждане, единственное жильё которых было признано аварийным. На сегодня это 1 641 единиц жилья, выданного в целом по республике.

Также в рамках депутатской поправки предлагается предоставление права гражданам на приватизацию арендного жилища, выданного без права выкупа. С 2017 года из республиканского бюджета на строительство арендного жилища было выделено свыше 418 млрд тенге на безвозвратной основе и построено и выдано 51 тыс. квартир в регионах (в рамках Госпрограммы «Нурлы жер»). Новая норма позволит социально уязвимым слоям населения получить арендное жилище в собственность.
 

#мажилис #законопроект #жилищная политика

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