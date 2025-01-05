В Казахстане утвердили новые требования к услуге доставки еды

Теперь курьеры должны иметь личную медкнижку с отметкой о прохождении медосмотров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК утвердил стандарт «Услуги общественного питания. Доставка продукции общественного питания по заказам потребителей. Общие требования». Его нормы введены в действие с 1 января 2025 года, передает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы госоргана, стандарт был разработан Казахстанским институтом стандартизации и метрологии по инициативе Комитета торговли МТИ РК.

«Применение данного стандарта обеспечит прозрачность и унификацию требований на рынке доставки продукции общественного питания, повысит уровень доверия потребителей к предоставляемым услугам и будет способствовать укреплению системы продовольственной безопасности в Республике Казахстан», – отметила глава Комитета технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

К примеру, согласно стандарту, курьеры должны иметь личную медкнижку установленного образца с отметкой о прохождении медосмотров, проходить профессиональную гигиеническую подготовку, а также должны руководствоваться общепринятыми нормами и правилами поведения.

Кроме того, при доставке продукции общественного питания потребителям по месту, указанному в заказе, и в пунктах выдачи заказов должна быть предоставлена возможность проверки продукции в заказах для установления внешних повреждений упаковки в ходе транспортирования.

Принятый стандарт призван повысить качество услуги по доставке еды ресторанами, кафе, логистическими компаниями и курьерами.

