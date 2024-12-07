В Казахстане вносятся изменения в правила принятия вооружения и военной техники

Военно-промышленный комплекс
13

Нововведение позволяет руководителю подразделения-заказчика определять сроки проведения опытной войсковой эксплуатации, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Министерство обороны подготовило проект приказа руководителя оборонного ведомства «О внесении изменений в приказ «Об утверждении Правил принятия на вооружение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан вооружения и военной техники».

Нормативный правовой акт разработан в соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 22 Закона РК «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан».

Приказом допускается возможность принятия на вооружение ВиВТ в одном государственном органе на основании представленных по запросу положительных отзывов, актов испытаний или результатов опытной войсковой эксплуатации (в случае ее проведения).

Нововведение позволяет руководителю подразделения-заказчика определять сроки проведения опытной войсковой эксплуатации. При этом учитываются вопросы экономической целесообразности с охватом всех необходимых проверок.

Кроме того, в документ вносятся некоторые редакционные правки, касающиеся понятийного аппарата.

С полным текстом проекта приказа министра обороны можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 23 декабря текущего года по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15332001

#ВС РК #военная техника #вооружения

Популярное

Все
Твердая позиция по мягкой силе
Монополисты предлагают досрочно повысить тарифы
Парк перекрыл дорогу саду
Забудьте о ведрах с углем и золой!
Требуются новые подходы
Духовные связи крепки, дружба вечна
Чтобы выращивать, а не завозить
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Создавать живое позитивное искусство
Под властью музыкальных чар
В Театре танца восстановили историческую драму «Аксак Кулан»
Инфлюенсер казахских традиций и языка
Казахстан подтверждает приверженность принципам ОБСЕ
Международные стандарты по борьбе с коррупцией
Маулен Ашимбаев: Наука должна работать на стратегические цели страны
В Уральске начал работу реабилитационный центр «Мейiрiм»
Повестка пленарного заседания сформирована
Дом без рулевого
Внимание – ключевым отраслям
На комиссии по демонополизации экономики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Мы – из Казахстана!
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Кобот мебель выпускает
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
Стартовал чемпионат Азии по боксу
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Вопрос жизни
Будем друзьями?
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Труд, облагородь человека!
«Киберпол» работает эффективно
В Южной Корее открылась кофейня Starbucks с видом на КНДР
Доля женщин в парламентах мира приближается к одной трети
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Кто и как охотится за нашими детьми?
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК

Читайте также

Испанский военный самолет А-400М поступил на службу в армию…
План сотрудничества подписали министры обороны Казахстана и…
Глава Минобороны посетил завод по выпуску бронетехники «Kaz…
Как совершенствовалась боевая готовность ВС РК в первом пол…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]