В Казахстане вносятся изменения в правила принятия вооружения и военной техники

Нововведение позволяет руководителю подразделения-заказчика определять сроки проведения опытной войсковой эксплуатации, передает Kazpravda.kz
Министерство обороны подготовило проект приказа руководителя оборонного ведомства «О внесении изменений в приказ «Об утверждении Правил принятия на вооружение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан вооружения и военной техники».
Нормативный правовой акт разработан в соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 22 Закона РК «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан».
Приказом допускается возможность принятия на вооружение ВиВТ в одном государственном органе на основании представленных по запросу положительных отзывов, актов испытаний или результатов опытной войсковой эксплуатации (в случае ее проведения).
Нововведение позволяет руководителю подразделения-заказчика определять сроки проведения опытной войсковой эксплуатации. При этом учитываются вопросы экономической целесообразности с охватом всех необходимых проверок.
Кроме того, в документ вносятся некоторые редакционные правки, касающиеся понятийного аппарата.
С полным текстом проекта приказа министра обороны можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 23 декабря текущего года по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15332001