В Казахстане вносятся изменения в правила принятия вооружения и военной техники

Фото: Минобороны РК

Министерство обороны подготовило проект приказа руководителя оборонного ведомства «О внесении изменений в приказ «Об утверждении Правил принятия на вооружение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан вооружения и военной техники».

Нормативный правовой акт разработан в соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 22 Закона РК «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан».

Приказом допускается возможность принятия на вооружение ВиВТ в одном государственном органе на основании представленных по запросу положительных отзывов, актов испытаний или результатов опытной войсковой эксплуатации (в случае ее проведения).

Нововведение позволяет руководителю подразделения-заказчика определять сроки проведения опытной войсковой эксплуатации. При этом учитываются вопросы экономической целесообразности с охватом всех необходимых проверок.

Кроме того, в документ вносятся некоторые редакционные правки, касающиеся понятийного аппарата.

С полным текстом проекта приказа министра обороны можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 23 декабря текущего года по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15332001