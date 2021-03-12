Общество
В Казахстане впервые стартовала школа анимации для особенных детей
Сегодня, 12 марта 2021 года, по инициативе Министерства информации и общественного развития РК в честь 30-летия Независимости Казахстана стартует обучающий проект для детей с особыми образовательными потребностями – социальная анимационная школа при телеканале "Balapan", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Как отмечается, подобный проект осуществляется впервые в Центральной Азии, где участников школы будут обучать лучшие мультипликаторы Казахстана, Японии и Южной Кореи.

Школа дает возможность детям получить новые навыки и умения, которые будут способствовать их социальной адаптации.

Кроме социальной поддержки, организаторы нацелены обучить специалистов, востребованных в сфере мультипликации.

Проект предусматривает возможность будущего трудоустройства успешных выпускников, отметили в МИОР.

Школа телеканала "Balapan" уникальна и тем, что после обучения дети будут иметь возможность советоваться с учителями и поддерживать с ними связь.

Для участия в проекте отобраны 30 детей в возрасте от 14 до 16 лет, которые пройдут обучение в онлайн-формате с марта по август 2021 года. Планируется, что дети в первый месяц обучения пройдут общую лекцию по основам анимации. В дальнейшем ученики будут поделены на несколько групп по интересам.

Основными требованиями для зачисления - желание и интерес детей к учебе, творческий потенциал подростков.

"На сегодня в Казахстане отрасль анимационного дизайна стремительно развивается. При этом подобная работа может быть комфортна для людей с особенностями физического развития", - подчеркнули в министерстве.

Учебный курс бесплатный и является благотворительным проектом с участием анимационных студий.

Телерадиокорпорация "Qazaqstan" предоставляет детям специальные планшеты и другие технические устройства, необходимые для обучения, добавили в пресс-службе.

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