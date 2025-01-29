В Казахстане введут лизинг на авто и недвижимость для физлиц
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Мажилис на пленарном заседании принял в работу поправки по вопросам внедрения лизинга для физических лиц, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметила депутат Татьяна Савельева, данный проект закона был разработан депутатами Мажилиса. Проектом закона предлагается внедрить лизинг для физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями, что позволит им получить доступ к таким активам, как автотранспортные средства и недвижимость.
«Законопроектом установлено ограничение предмета лизинга имуществом, которое подлежит государственной регистрации. Ожидается, что в результате принятия проекта закона улучшится доступ граждан к финансовым услугам, снизится закредитованность населения и долговая нагрузка», - сказала Савельева.